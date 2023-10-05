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«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Брюгге» в Лиге конференций

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Норвежский «Будё-Глимт» на своём поле потерпел поражение от бельгийского «Брюгге» в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА.
«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Брюгге» в Лиге конференций
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Ashley

Игра на стадионе «Аспмюра» в Будё завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победный мяч на 20-й минуте забил Ханс Ванакен.

Российский голкипер скандинавского клуба Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

«Лугано» и «Брюгге» в группе D набрали по четыре очка, у «Бешикташа» и «Будё‑Глимта» по одному.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Бешикташ» — «Лугано» — 3:2;

«Гент» — «Маккаби» — 2:0;

«Брейдаблик» — «Заря» — 0:1;

«Клаксвик» — «Лилль» — 0:0;

«Олимпия» — «Слован» — 0:1;

«Балканы» — «Динамо» — 2:0.

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