«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Брюгге» в Лиге конференций
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Игра на стадионе «Аспмюра» в Будё завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победный мяч на 20-й минуте забил Ханс Ванакен.
Российский голкипер скандинавского клуба Никита Хайкин провёл на поле весь матч.
«Лугано» и «Брюгге» в группе D набрали по четыре очка, у «Бешикташа» и «Будё‑Глимта» по одному.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Бешикташ» — «Лугано» — 3:2;
«Гент» — «Маккаби» — 2:0;
«Брейдаблик» — «Заря» — 0:1;
«Клаксвик» — «Лилль» — 0:0;
«Олимпия» — «Слован» — 0:1;
«Балканы» — «Динамо» — 2:0.