«Ливерпуль» нанёс поражение «Юниону» в матче Лиги Европы
Игра второго тура на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Юргена Клоппа.
Мячи забили Райан Гравенберх (44-я минута) и Диогу Жота (92-я).
«Ливерпуль» (шесть очков) занимает первое место в группе Е. «Юнион» (одно) — третье.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Вильярреал» — «Ренн» — 1:0,
«Маккаби Хайфа» — «Панатинайкос» — 0:0,
«Мольде» — «Байер» — 1:2,
«Рома» — «Серветт» — 4:0,
«Славия Прага» — «Шериф» — 6:0,
«Тулуза» — ЛАСК — 1:0,
«Хеккен» — «Карабах» — 0:1.
Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Брюгге» в Лиге конференций.