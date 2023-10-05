«Ливерпуль» нанёс поражение «Юниону» в матче Лиги Европы

Английский «Ливерпуль» на своём поле переиграл бельгийский «Юнион» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра второго тура на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Юргена Клоппа.

Мячи забили Райан Гравенберх (44-я минута) и Диогу Жота (92-я).

«Ливерпуль» (шесть очков) занимает первое место в группе Е. «Юнион» (одно) — третье.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Вильярреал» — «Ренн» — 1:0,

«Маккаби Хайфа» — «Панатинайкос» — 0:0,

«Мольде» — «Байер» — 1:2,

«Рома» — «Серветт» — 4:0,

«Славия Прага» — «Шериф» — 6:0,

«Тулуза» — ЛАСК — 1:0,

«Хеккен» — «Карабах» — 0:1.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Брюгге» в Лиге конференций.