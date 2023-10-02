Обвинения Чжоу, любовь Медведевой, плавание Костомарова и букет Трусовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении запрещённых веществ, а в РУСАДА ему напомнили об ответственности за сокрытие подобной информации от антидопинговых организаций. Александра Трусова выступила на шоу в Пекине и получила от поклонников букет из 999 роз, а Евгения Медведева рассказала об отношениях с молодым человеком в эфире программы «БеС Комментариев». Между тем Роман Костомаров показал, как плавает в протезах. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Странные нападки Чжоу

За всё время разбирательств по делу Камилы Валиевой громче всех в информационном пространстве о себе заявляет Винсент Чжоу. Американец, который из-за положительного теста на ковид не смог выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине, кажется, больше других переживает о судьбе медалей «командника». И его, с одной стороны, можно понять — получить свои награды не меньше хотят и в российской команде, но вот нападки, которые себе позволяет фигурист, не поддаются объяснению. Так, в открытом письме, опубликованном на минувшей неделе, Чжоу без зазрения совести заявил, что знает о якобы множестве случаев применения допинга российскими фигуристами.

«Положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай. Я и мои товарищи по команде знаем о широко распространённом употреблении допинга другими российскими фигуристами. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что задача обеспечения чистоты спорта внутри России по-прежнему стоит перед антидопинговой организацией, не соответствующей требованиям», — написал Винсент.

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При этом он упрекнул и международные организации, которые, по его мнению, сделали недостаточно для защиты интересов чистых спортсменов.

«Валиева и её товарищи по команде никогда бы не оказались в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта. Но из-за бездействия спортивных руководителей Россия так и не получила стимул к реформам. Расплачиваются [за это] спортсмены как внутри России, так и за её пределами», — добавил Чжоу.

Голословные обвинения американца вызвали всплеск возмущения в России. Многие тренеры и фигуристы потребовали от Чжоу привести конкретные доказательства, а в Госдуме призвали РУСАДА привлечь его к ответственности за клевету.

В агентстве заявили, что, если Чжоу знал о якобы происходящих нарушениях, его можно привлечь к ответственности за соучастие.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил. Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещённых субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие). Громогласные заявления для прессы, не подкреплённые никакими доказательствами, не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных», — цитирует РИА Новости заявление РУСАДА.

А известный телекомментатор Дмитрий Губерниев просто посмеялся над незадачливым «разоблачителем».

«Он показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства. Я, например, сейчас скажу, что в американском фигурном катании много допинга. Это его слово против моего, и все эти слова ничего не значат. Просто один дурак что-то там брякнул», — заметил он.

Члены сборной России (команда ОКР): Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, тренеры Светлана Соколовская, Артур Минчук, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Откровения Медведевой

На YouTube-канале Евгении Медведевой вышел первый выпуск шоу под названием «БеС Комментариев». Гостем пилотной программы стал комик Иван Абрамов. Двукратная чемпионка мира выбрала для своего проекта формат не классического интервью, а дружеской беседы: она не просто задаёт вопросы, а принимает активное участие в разговоре и делится сокровенными мыслями наравне с героем. Так, она рассказала об отношениях со своим молодым человеком — фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут чего-то высокого. Ну, нормальные девочки, я себя считаю нормальной, потому что я одна из тех, которая повелась на это возвышенное чувство. У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо, ты себе не представляешь. В прямом смысле — это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то», — заявила бывшая спортсменка.

Она отметила, что до встречи с Дмитрием пережила не слишком приятный опыт общения с мужчинами как из спортивной среды, так и из шоу-бизнеса: первые, по её словам, сразу предлагают интимные отношения, а вторые хотят, чтобы девушка добивалась их расположения.

«И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай…» И всё хорошо, полгода жили и живём, ища подвох, уже перестали искать, потому что, наверное, всё-таки так бывает», — призналась Евгения.

Между тем блогер Даня Милохин — один из тех парней, которому приписывали роман с Медведевой, — также высказался о взаимоотношениях с фигуристкой. Он признался, что девушка ему нравилась, однако он не был влюблён в неё.

«Я посмотрел почти все её выступления и с каждым разом всё больше удивлялся, какая она прям женственная. Мы познакомились, всё продолжалось так же, всё было хорошо, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема с моей стороны, мы стали как будто бы просто сниматься вместе, тренироваться. Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было», — заявил тиктокер в шоу на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Евгения Медведева и Фёдор Федотов

РИА Новости

© Александр Гальперин

Очередные успехи Костомарова

Роман Костомаров после выписки из больницы регулярно публикует в социальных сетях видеоролики, где запечатлены его новые и новые шаги по возвращению к нормальной жизни. Олимпийский чемпион показывает свои занятия в спортзале, прогулки с семьёй и даже чеканку мяча, а теперь поделился тем, как освоил новый вид активности — плавание.

«Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, — это дельфином. Пусть не быстро, но можно», — прокомментировал Роман, а в подписи к посту добавил: «Идём, бежим, а теперь и плывём. Только вперёд».

Одним из тех, кто восхитился силой духа и упорством Костомарова, стал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Бывший спортсмен признался, что он, как и многие другие люди, испытал большое облегчение, когда Роман справился с недугом.

«Безусловно, не только всё спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Роман был спортсменом. Ну а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества… Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером. Желаю ему дальнейшего восстановления», — цитирует ТАСС главу ОКР.

Между тем доктор медицинских наук Андрей Шестаков удивился новому навыку фигуриста и его быстрому восстановлению после комы и множественных операций.

«Конечно, мы не знаем всего, но физическая форма у Костомарова развивается очень быстро. Но нужно быть готовым ко всему — ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание в случае Романа не несёт в себе ничего плохого, но больше похоже на пиар-ход. Многие звёзды так пытаются продемонстрировать своё здоровье. Иногда это вредит. Нужно с большой осторожностью относиться к активным тренировкам, каждый день следить за состоянием. Иначе можно пропустить возможную негативную тенденцию», — приводит слова Шестакова Sport24.

Поиск земли для школы Загитовой

Школа по фигурному катанию имени Алины Загитовой начнёт работать в Казани в 2024 году, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Ещё пока ничего не работает, мы только в начале пути. Сейчас формируем школу, с начала года она будет функционировать. Планируем, что откроем её на базе дворца спорта, который у нас сейчас существует. По самому центру сейчас сформировано техническое задание, полностью укомплектовано. Сегодня мы находимся в стадии начала проектных работ, поиска земельного участка под данный объект. У нас задача за следующий год этот проект реализовать. Чтобы через год школа уже переехала на новый объект», — цитирует Леонова ТАСС.

Об открытии учебного заведения Загитова договорилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне нынешнего года. Алина собирается принимать активное участие в руководстве организацией — «регулировать организационные моментики», как заявляла она ещё летом. Но не все уверены в том, что уроженка Ижевска готова к такой серьёзной работе.

«Это всё будет происходить при помощи взрослого и опытного человека. В 21 год ещё нельзя осознать все задачи и ответственность таких больших проектов», — выразила мнение олимпийская чемпионка Елена Бережная.

Новая жизнь Трусовой

Александра Трусова вновь выступила в Китае, где у неё есть обширная армия поклонников и даже местный фан-клуб. Вице-чемпионка Олимпиады представила пекинским любителям фигурного катания два показательных номера: первый — по мотивам олимпийской произвольной «Круэлла» и второй, дебютный — на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной.

Спортсменка продемонстрировала во время шоу отличную физическую форму, несмотря на то что выступать на соревнованиях не планирует. Она исполнила и свой коронный кантилевер, и каскады из тройных прыжков. Местные фанаты были просто в восторге. Они, к слову, серьёзно подготовились к приезду кумира и на выступление принесли ей букет цветов, который впору вносить в книгу рекордов — 999 розовых роз.

Александра Трусова

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Александра же, похоже, полностью поглощена свободной от соревнований жизнью. В интервью Okko Sport она призналась, что не чувствовала сожаления, наблюдая за контрольными прокатами сборной с трибуны. Она вспомнила, как сама принимала участие в просмотре перед Олимпиадой в Пекине, когда впервые прыгнула пять четверных в произвольной программе.

«На прокатах у меня всегда получается лучше, чем на соревнованиях. Шла туда не делать пять четверных — просто показать свою программу, откатать хорошо. Но не было такого, что я точно должна сейчас сделать пять четверных. Так получилось, я, конечно, была очень рада. И мне очень было приятно, что все так отреагировали, стоя хлопали. Но я понимала, что это не то, к чему я иду, и та цель — она не выполнена. Потому что я хотела на соревнования», — поделилась королева квадов.

По её мнению, сейчас в женском катании больше ценится хореография и чистота исполнения, нежели многооборотные прыжки. И многие спортсменки подстроились под систему.

«Я просто такой человек, который всегда рисковал и всегда будет рисковать. На мой взгляд, неинтересно кататься просто, как могут все. Пять четверных сделать очень сложно. Для меня спорт всегда останется спортом. Посмотреть, как красиво катаешься, можно в шоу», — отметила Александра.

Между тем руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов вспомнил необычную историю, которая произошла с Трусовой во время Игр в Пекине. Когда фигуристка пришла на пресс-конференцию после завоевания серебряной медали, один из корреспондентов российского телеканала перепутал её с Камилой Валиевой и задал нелепый вопрос: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

«Я почувствовал, что меня её внутренней взрывной волной выносит из этого зала. Испугался — сейчас Саша совершит что-то выходящее за рамки общечеловеческих ценностей… Трусова — кремень! «Я не Камила». Отвернулась и пошла к столу. Потом этого корреспондента спрашиваю: «Ты больной, что ли?» — «Да переклинило…» — рассказал Выборнов.