Исповедь Костомарова, мечта Медведевой и высказывание Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Роман Костомаров впервые поделился подробностями развития болезни, которая привела к ампутации конечностей. В частности, он признался, что действительно ходил в баню и окунался в прорубь за несколько часов до того, как попал в больницу. Тем временем Таисия Проскурякова на «Мемориале Ирины Рабер» исполнила короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, которую ранее отказался использовать Пётр Гуменник. В свою очередь, Евгения Медведева заявила, что роль Кармен в одноимённом спектакле стала исполнением её давней мечты, а Алина Загитова выпустила брендированные футболки и вновь вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Исповедь Костомарова

На телеканале НТВ вышло продолжение программы «Секрет на миллион» с участием Романа Костомарова. Помимо самого фигуриста, в съёмках приняли участие его жена Оксана Домнина, дети, родители и бывшая партнёрша Татьяна Навка. Роман поделился подробностями своей болезни — в частности, признал, что действительно ходил в баню и нырял в прорубь в тот день, когда попал в больницу. По приезде туда он провёл в сознании ещё некоторое время, а потом полностью отключился. Также он рассказал о моменте, когда ему пришлось принимать решение о проведении ампутаций конечностей.

«Всего ужаса я не осознавал, пока не пришёл главврач Коммунарки Денис Николаевич Проценко, когда они сказали ужасную вещь: «Нам нужно твоё согласие». На то, чтобы ампутировать стопы ног, кисти рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция. Реакция? Хотя я был под всеми этими препаратами, но я... заплакал. Я бы зарыдал и закричал, но я не верил в это. Был бы я в трезвом состоянии, как сейчас, может, сказал бы «нет». Это ужасно, что произошло. Больно физически и морально. Это изменило в корне мою жизнь, она стала более тяжёлой. Тогда я понимал, что другого выхода нет. Раз операция, так операция. Я не помню, подписывал я что-то или нет. Мне нечем было подписывать», — сказал бывший фигурист.

Осознание произошедшего, по словам Романа, пришло гораздо позже. Вместе с ним появился и вопрос «За что эти испытания?».

«Когда всё страшное позади и ты видишь, что лежит в кровати... И что я не буду больше никогда кататься. Моя карьера в шоу закончена. Но я сразу представил: как я буду жить в быту? Я видел эти ампутированные ноги, руки — как чистить зубы, умываться? Это был кошмар. Мне всегда было жалко людей с такими травмами, больно и неприятно смотреть, как это всё выглядит», — признался Костомаров.

По словам Домниной, врачи ещё на третий день нахождения Романа в больнице сообщили ей, что пальцы сохранить не удастся.

«Первые дни я не могла смотреть. Потом помню момент: я ручку его трогаю, а их просто нет. Ощущение такое. Врач сказал: «Они просто высохли». И это осознание того, что это неизбежно, — тяжело. Я увидела будто угли, высохшие косточки. Это невозможно представить. Ты понимаешь: что бы ни вкололи, невозможно спасти», — призналась Оксана.

Оба назвали чудом то, что Роман выжил, так как девять из десяти пациентов, прибывающих в больницу в аналогичном состоянии, умирают в первые часы. При этом за ладонь левой руки врачи борются до сих пор. Возможно, спортсмену придётся перенести ещё одну операцию. Тем не менее он настроен позитивно и намерен однажды вернуться на лёд на коньках.

«Я поставил цель адаптироваться к новой жизни и максимально натренироваться, чтобы чувствовать себя комфортно с тем, что имею. А там жизнь покажет. Я надеюсь, что ещё выйду на лёд. Как будет получаться? Я не знаю. Но я точно знаю, что выйду», — сказал олимпийский чемпион.

Разрыв Трусовой и Кондратюка

Кажется, красивая история любви Александры Трусовой и Марка Кондратюка всё-таки закончилась. Об этом уже давно говорят в фанатской среде, да и Татьяна Тарасова в одной из бесед о будущем вице-чемпионки пекинской Олимпиады обмолвилась, что вовсе не романтические отношения мешают фигуристке продолжать карьеру.

«У них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила — видимо, что не будет выступать», — заявила тренер «Советскому спорту».

Сами фигуристы никак не комментируют происходящее в их личной жизни, однако в их социальных сетях уже давно не видно совместных фотографий. Да и во время контрольных прокатов Александра ни разу не появилась рядом с молодым человеком, тогда как в прошлом сезоне регулярно встречала его на выходе со льда.

Ещё одним косвенным подтверждением разрыва можно счесть тот факт, что Кондратюк не будет играть роль принца в ледовом спектакле Евгения Плющенко «Русалочка», где Трусова исполняет главную роль. Практически во всех постановках прошлого сезона Александра и Марк выступали вместе, а теперь возлюбленного героини исполнит Евгений Семененко.

РИА Новости

Новое появление Rammstein

История с выступлением Петра Гуменника под музыку Rammstein во время контрольных прокатов сборной России получила неожиданное продолжение. Во время турнира имени Ирины Рабер в Москве 15-летняя Таисия Проскурякова выступила с короткой программой под ту самую песню Sonne, от которой отказался фигурист из Санкт-Петербурга. Но после того, как её прокат стал широко обсуждаться в прессе, девушка написала в соцсети, что больше этой музыки у неё не будет. Как впоследствии пояснила её наставница Виктория Буцаева, тренерский штаб примет «определённое решение, которое будет правильным».

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При этом до сих пор непонятно, почему было принято решение отменить Rammstein на контрольных прокатах. Объяснений от ФФККР не поступало, а министр спорта Олег Матыцин заявил, что «не регулировал» вопрос подбора музыки в сборной страны.

Пожалуй, наиболее ёмко по этому вопросу высказалась Татьяна Тарасова, которая задалась вопросом, из-за кого, собственно, разгорелся весь сыр-бор.

«Я бы вообще ничего не меняла. Кто сказал, что вообще надо что-то менять? Надо оставлять свою программу! Если вдруг не нравится с голосом, то будет катать без голоса!.. У меня были такие истории, но я никогда ничего не меняла. Петя вообще прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена?.. Только рекламу этой музыке сделали», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Поддержал Петра и Александр Жулин, который призвал людей быть добрее и не осыпать спортсменов негативными комментариями в интернете.

Обещание Туктамышевой

Елизавета Туктамышева, кажется, всё-таки выступит в предстоящем сезоне, несмотря на сомнения, которые озвучила во время контрольных прокатов. По крайней мере, она есть в заявке на два этапа Гран-при России и планирует к ним готовиться.

«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, — это достаточно много времени для меня. И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно», — приводит слова Туктамышевой «Газета.Ru».

Туктамышева также пообещала, что, когда назреет решение о завершении карьеры, она будет принимать его совместно с многолетним наставником Алексеем Мишиным, а не под влиянием эмоций.

«Всё идет от моих внутренних ощущений. Но если что‑то произойдёт, то я, естественно, буду с тренером это обсуждать. Это наше общее дело, мы с ним давно вместе работаем. Не будет так, что всё, я больше не хочу, заканчиваю, до свидания. Всё будем решать в диалоге», — подчеркнула фигуристка.

Шоу, о котором упомянула Императрица, проходит в Сочи. В нём также принимает участие Евгения Медведева, и девушки с удовольствием проводят свободное время вместе. Так, двукратная чемпионка мира опубликовала в социальной сети фотографии в купальниках, а Туктамышева оставила комментарий: «Банные кошки».

«Мы приехали в баню, и тут просто невозможно потрясающе. Сейчас будем потеть и наслаждаться этим», — в свою очередь, поделилась впечатлениями со своими подписчиками Елизавета.

РИА Новости

Мечта Медведевой

Если Туктамышева по окончании серии шоу в Сочи будет готовиться к соревнованиям, то Медведева возьмётся за репетиции к новой постановке. Это будет спектакль «Кармен», где вице-чемпионка Игр-2018 исполнит главную роль. В прошлом году Евгения уже выступала с показательным номером под эту музыку, а теперь ей предстоит полноценная театральная работа на льду под чутким руководством Ильи Авербуха. Как призналась фигуристка, в 2015 году в «Айсберге» проходил аналогичный спектакль и она с огромным желанием и удовольствием посмотрела его после контрольных прокатов сборной, на которые попала впервые. С тех пор спортсменка грезила образом дерзкой цыганки.

«Я очень хотела его показать на Олимпиаде, это была маленькая мечта, но в итоге получилась Анна Каренина. Сейчас «Кармен» для меня — это что-то новое и давно желанное. При этом я понимаю, что, если бы мы брали этот образ, когда я была младше, это выглядело бы смешно, ведь я была малышкой. Сейчас мне почти 24, я понимаю, что такое быть женщиной, крутить интриги и не давать покоя людям. Мне кажется, у меня получится. Огромное спасибо Илье Авербуху за то, что моя мечта об этой героине, об этой невероятной классической музыке перестала быть мечтой», — сказала Медведева на пресс-конференции.

Премьера постановки пройдёт в Перми, также представления покажут в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Высказывание Загитовой

Едва отгремели контрольные прокаты сборной России в «Мегаспорте» и понемногу улеглись обсуждения конферанса в исполнении Алины Загитовой, как олимпийская чемпионка вновь привлекла к себе внимание. Она запустила продажу брендированной одежды, в частности футболок с надписью «#безызбежно» — со словом, что вырвалось у неё в одном из интервью и за которое её подняли на смех пользователи интернета. Фигуристка не растерялась и решила монетизировать свою забавную ошибку.

Также по теме Взросление Валиевой, оговорки Загитовой и переживания Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания Роман Костомаров дал первое большое интервью после болезни, в котором признался, что ему сложно даются мысли о жизни до ампутаций....

«Очень странно было читать такое большое количество реакций после этого интервью, а тем более видеть такое количество негатива из-за обычной оговорки. Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться — это нормально и что меня не задевают комментарии. Я придумала кучу идей, и футболка с надписью как старейший способ заявить о своей позиции понравилась мне больше всего, так что встречайте #безызбежно на текстиле, не нервничайте и будьте самими сабими», — приводятся слова Загитовой на сайте продаж.

Последняя фраза — это ещё одна популярная фраза от Алины. Её она употребила то ли случайно, то ли намеренно, когда отвечала на критику в свой адрес по поводу дикции и особенностей произношения.

Вся партия футболок была быстро распродана, о чём олимпийская чемпионка не замедлила сообщить подписчикам.

«Ну что, друзья, мой экспириенс подошёл к концу — солд-аут всего мерча. Спасибо большое, что вы меня поддержали!» — сказала она.

Эта фраза также вызвала массу обсуждений в соцсетях: пользователи сочли, что Алина не к месту использовала множество англицизмов.

Фигуристка же довольно быстро нашлась, чем ответить. Она показала в соцсети подарки, которые получила от поклонников во время шоу в Сочи, и особо выделила один из них — бейсбольную биту с надписью «Алина всегда права».

«Не намекаю, конечно, ни на что, но… Шутки со мной плохи», — с улыбкой заявила Загитова.

Демарш украинцев

Этап юниорского Гран-при в Венгрии ознаменовался неприятным инцидентом во время церемонии награждения. Украинская пара Виолетта Серова — Иван Хобта отказались обняться с представителями Грузии Анастасией Метёлкиной и Лукой Берулавой на пьедестале почёта. Традиция объятий призёров соревнований друг с другом в фигурном катании сродни рукопожатиям в других видах спорта — например, в теннисе, фехтовании или шахматах. Известно, что в этих видах украинские спортсмены давно и демонстративно не пожимают руки россиянам и белорусам, но теперь в опалу попали и грузины.

Очевидно, дело в том, что оба спортсмена родились в России и лишь несколько лет назад стали представлять на международной арене соседнюю страну. При этом пара тренируется у Павла Слюсаренко. Татьяна Тарасова возмутилась таким поведением Серовой и Хобты и призвала Международный союз конькобежцев дисквалифицировать спортсменов за нарушение правил поведения на соревнованиях. В свою очередь, почётный вице-президент ISU Александр Лакерник затруднился ответить, станет ли организация разбирать этот инцидент.

«Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать», — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».