Домнина рассказала, что Костомарова вводили в медикаментозную кому после микроинсульта

Супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что её мужа вводили в медикаментозную кому после микроинсульта.

«Микроинсульт. В левой передней доле мозга. Его снова ввели в медикаментозную кому. В коме был дней пять, но потом долго выходил. Недели две. Почему он случился? Человек, переживший сепсис, в течение года может получить новые сюрпризы», — рассказала Домнина в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее врач рассказал, что Костомаров в общей сложности перенёс 16 операций.