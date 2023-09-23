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Домнина рассказала, что Костомарова вводили в медикаментозную кому после микроинсульта

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Супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что её мужа вводили в медикаментозную кому после микроинсульта.
Домнина рассказала, что Костомарова вводили в медикаментозную кому после микроинсульта
  • РИА Новости

«Микроинсульт. В левой передней доле мозга. Его снова ввели в медикаментозную кому. В коме был дней пять, но потом долго выходил. Недели две. Почему он случился? Человек, переживший сепсис, в течение года может получить новые сюрпризы», — рассказала Домнина в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее врач рассказал, что Костомаров в общей сложности перенёс 16 операций.

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