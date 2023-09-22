Фигуристка Медведева исполнит главную роль в мюзикле «Кармен»

Фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в обновлённом мюзикле «Кармен».

«Я чувствую, что смогу полноценно раскрыть разные грани характера Кармен. У нас с героиней не так много общего, так что мне придётся учиться, перевоплощаться, и тем интереснее», — цитирует Медведеву РИА Новости.

Мюзикл представят в Санкт-Петербурге 5 и 6 ноября.

Помимо двукратной чемпионки мира, в шоу примут участие Александр Энберт, Алексей Ягудин и другие.

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряные медали в командном и одиночном первенствах. Спортсменка не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева рассказала, что у неё было расстройство пищевого поведения.