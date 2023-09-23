Костомаров: я надеюсь, что ещё выйду на лёд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какие цели теперь ставит перед собой в жизни.

«Я поставил цель адаптироваться к новой жизни и максимально натренироваться. Чтобы чувствовать комфортно себя с тем, что имею. А там жизнь покажет. Я надеюсь, что ещё выйду на лёд. Мне есть что рассказать. Есть чем поделиться», — заявил Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал, сколько потратил денег на протезы после ампутации конечностей.