Трусова показала, как китайские болельщики встретили её в аэропорту
- РИА Новости
Фигуристка опубликовала видео в соцсетях, показав тёплый приём со стороны китайских болельщиков.
Александра выступит в столице Китая в рамках шоу. Она покажет два номера.
Напомним, что Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.
Ранее Трусова рассказала, как отказалась ставить программу в олимпийский сезон.