Трусова показала, как китайские болельщики встретили её в аэропорту

Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова прилетела в Пекин.

Фигуристка опубликовала видео в соцсетях, показав тёплый приём со стороны китайских болельщиков.

Александра выступит в столице Китая в рамках шоу. Она покажет два номера.

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Ранее Трусова рассказала, как отказалась ставить программу в олимпийский сезон.