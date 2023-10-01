Авербух: спасибо Костомарову за веру в то, что невозможное возможно

Серебряный призёр Олимпийских игр заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поблагодарил олимпийского чемпиона Романа Костомарова за участие в его шоу.

«Спасибо Роме за каждый выход на лёд, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что всё невозможное возможно!» — написал Авербух.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров опубликовал видео, как плавает в бассейне после частичной ампутации конечностей.