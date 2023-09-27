Медведева рассказала о критике после переезда в Канаду

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года россиянка Евгения Медведева рассказала, как её критиковали после ухода от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в 2018 году.

«После Олимпиады-2018 я решила сменить наставника, и, по моему мнению, самый достойный специалист, к которому я бы могла уйти от своего текущего тренера, находился в Канаде. И я на тот момент была первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда, за бугор. И я такое пережила. О господи, о господи! Причём выступала-то я за страну, за Россию. Но «предательница», «ты мразь», «конченая», — сказала Медведева в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.

По словам фигуристки, критика продолжалась очень много лет.

«Где-то года полтора-два острого хейта точно и потом типа с примесью чего-то там. Цеплялись, это всё. Сейчас такого нет, потому что в международных соревнованиях не участвую. Я бабка уже, и слава богу. Стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», — сказала она

23-летняя россиянка — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнит главную роль в мюзикле «Кармен».