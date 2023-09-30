«Всё равно не рассматриваем выступление без флага и гимна»: в России спокойно встретили продление санкций со стороны FIS

СМИ сообщили, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустила сборные России и Белоруссии на соревнования под своей эгидой в новом сезоне. По мнению большинства экспертов, это решение не стало сюрпризом, так как предпосылок для допуска в последнее время не наблюдалось. При этом член президиума ФЛГР Сергей Крянин подчеркнул, что в федерации в любом случае не рассматривали вариант выступления без российских флага и гимна. А по словам главного тренера национальной команды Юрия Бородавко, западные страны готовы лоббировать продление санкций и по окончании СВО.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение сборных России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой. Как сообщает шведское издание Aftonbladet, соответствующее решение было принято на конференции организации в Цюрихе. Таким образом, отечественные спортсмены не смогут принять участие в Кубке мира, который стартует в ноябре в финской Руке.

Как заявил менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг, присутствовавший на заседании, никакой дискуссии по этому поводу не было. Он также подчеркнул, что представители скандинавских стран удовлетворены тем, что FIS не изменила своей принципиальной позиции.

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«Мы не думаем, что есть какие-либо причины допускать на данный момент Россию и Белоруссию. Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их не пускать. Швеция вместе со скандинавскими странами заняла эту позицию, так что мы довольны. К сожалению, надо сказать, нам приходится сохранять такой подход», — приводит слова шведа РИА Новости.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе встретила эту новость без удивления. По её словам, отечественные специалисты отслеживали развитие ситуации и были готовы именно к такому вердикту.

«Эти люди уже решают, каким образом не пустить нас в 2025 году на чемпионат мира по лыжным гонкам. Понятное дело, что прыжки с трамплина, русские и двоеборье их вообще не волнуют. Что ж, слишком боятся соперников. Это даже смешно», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

По мнению старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко, продление санкций стало результатом довольно сильного западного лобби среди членов международной федерации, которое блокирует любые послабления в сторону России.

«Мы всегда с боями отвоёвывали себе каждую позицию. Как мы знаем, там всё решается голосованием большинства, и не стоит удивляться, что мы в проигрышном положении. Сейчас ситуация только обострилась, и можно заявить: никто по нам не скучает, напротив, все очень довольны отсутствием наших спортсменов, ведь теперь легче подняться на пьедестал. Хочу также обратить внимание на то, что в прошлом году нашу федерацию приглашали к участию в совещаниях FIS в онлайн-формате без права голоса. В текущем нас даже не пригласили. Всё это не даёт оснований полагать, что ситуация изменится в обозримом будущем», — заявил Бородавко RT.

По его мнению, тают надежды и на то, что возвращение на мировую арену состоится после окончания военных действий на Украине. Участие в Играх-2026 также остаётся под вопросом, хотя до них ещё более двух лет.

«Что касается планов на Олимпиаду, тут большая ответственность лежит на наших политиках и спортивных функционерах, которые и так много работают в данном направлении. Наше же дело заключается в том, чтобы готовить спортсменов и помогать им добиваться высоких результатов. Тем не менее сейчас очень высокая консолидация западных стран, и неизвестно, что нас ожидает после окончания СВО. Общаясь с зарубежными журналистами, я узнал от одного из них о планах продвигать идею о том, чтобы продлить наше отстранение и по окончании СВО», — заявил Бородавко.

По мнению некоторых специалистов, стремление полностью вычеркнуть РФ из мира лыжных видов спорта присуще в основном чиновникам в международных организациях, а не рядовым специалистам — тренерам либо спортсменам. Так, член президиума ФЛГР Сергей Крянин уверен, что истинные профессионалы с радостью встретили бы своих российских коллег на турнирах, так как хотят видеть высокую конкуренцию, а не игру в одни ворота.

«Однако основные решения принимаются людьми с большим авторитетом, и их мнение мы увидели. Добавлю, что мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны и её гимна. Считаем это категорически неприемлемым для себя. Уверен, что на результатах наших лыжников данная ситуация никак не отразится. Наши ребята самые сильные в мире и в любой момент времени смогут это доказать на деле», — заявил Крянин RT.

По его словам, главное на грядущий сезон — достойно провести собственные соревнования и привлечь к ним как можно больше участников из других стран, чтобы создать хорошую конкурентную среду, в том числе для подрастающего поколения.

«Если же говорить об Олимпиаде 2026 года, то мы всегда открыты для честной борьбы — на приемлемых для нас условиях, с возможностью представить свой флаг и гимн», — добавил специалист.

В вопросе допуска отечественных атлетов есть и ещё один немаловажный аспект — логистика и визовая поддержка. По мнению Дмитрия Губерниева, даже в случае положительного решения FIS спортсмены не смогли бы принимать участие в соревнованиях, так как большинство турниров проходит на территории скандинавских стран и Финляндии, которые занимают антироссийскую политическую позицию.

«Даже если бы FIS разрешила нам выступать, то ни одна страна из северных плюс Германия и Франция не дали бы нам визы. Тут что так плохо, что сяк плохо. Продолжаем, главный старт сезона — Спартакиада! Что касается потепления в целом, никаких потеплений нет. Есть маленькие искорки в виде паралимпийцев и футбола, но глобально всё тот же лёд», — подчеркнул телекомментатор.

Понимают это и спортсмены. Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова неоднократно заявляла, что не готова выходить на лыжню без отечественного флага. Поэтому, по её словам, и нынешнее решение FIS не вызывает у неё особых эмоций.

«Хорошо к этому относиться было бы странно — спонсоры мои личные, например, откровенно заинтересованы в участии. Но при всём уважении это не самый важный вопрос. Важно другое: возвращаться надо, чтобы побеждать. Особенно сейчас. А побеждать возможным станет, только когда все идиотские ограничения, условия и запреты будут сняты. В общем, я не море — меня не волнует», — написала Степанова в своём Telegram‑канале.