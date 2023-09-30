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Бородавко — об отстранении России со стороны FIS: никто по нам не скучает

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал продление отстранения российских и белорусских лыжников со стороны FIS.
Бородавко — об отстранении России со стороны FIS: никто по нам не скучает
  • РИА Новости

«К большому сожалению, FIS является организацией с довольно сильным западным лобби среди стран, которые блокируют любые послабления в сторону России. Мы всегда с боями отвоёвывали себе каждую позицию. Как мы знаем, там всё решается голосованием большинства, и не стоит удивляться, что мы в проигрышном положении. Сейчас ситуация только обострилась, и можно заявить: никто по нам не скучает, напротив, все очень довольны отсутствием наших спортсменов, ведь теперь легче подняться на пьедестал. Хочу также обратить внимание на то, что в прошлом году нашу федерацию приглашали к участию в совещаниях FIS в онлайн-формате без права голоса. В текущем нас даже не пригласили. Всё это не даёт оснований полагать, что ситуация изменится в обозримом будущем», — заявил Бородавко RT.

Также он поделился мнением о том, насколько сильно продление отстранения скажется на результатах российских лыжников.

«Конкуренция среди наших лыжников нисколько не слабее и остаётся на довольно высоком уровне. Все спортсмены будут стремиться занять наиболее высокие места, а наши лидеры постараются оказать сильное сопротивление конкурентам», — добавил Бородавко. 

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о продлении отстранения российских и белорусских лыжников от международных соревнований.

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