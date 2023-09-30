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Крянин — о санкциях FIS: мы всё равно не рассматриваем выступление без флага

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о продлении отстранения российских и белорусских лыжников от международных соревнований.
Крянин — о санкциях FIS: мы всё равно не рассматриваем выступление без флага
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«Когда мы вели определённые разговоры относительно участия в соревнованиях, то столкнулись с желанием многих профессионалов, чтобы наша страна была допущена к соревнованиям. Однако основные решения принимаются людьми с большим авторитетом, и их мнение мы увидели. Добавлю, что мы в любом случае не рассматриваем выступления без флага нашей страны и её гимна. Считаем это категорически неприемлемым для себя. Уверен, что на результатах наших лыжников данная ситуация никак не отразится. Наши ребята самые сильные в мире и в любой момент смогут это доказать на деле. Основная задача сейчас заключается в том, чтобы правильно подготовиться к собственным соревнованиям и привлечь к ним как можно больше стран, чтобы создать хорошую конкурентную среду в том числе и для молодых ребят», — заявил Крянин RT.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

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