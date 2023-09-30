Губерниев: главный старт для лыжников и биатлонистов в сезоне — это Спартакиада

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Было ясно, что нас не допустят. Главный старт для наших лыжников, как и для биатлонистов, в нынешнем сезоне — это Спартакиада. Ситуация по-прежнему тяжелейшая», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сегодня стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым.