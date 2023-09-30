Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым
- РИА Новости
«Мы уже ничего не ждём! Такое решение было ясно ещё в мае на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта — там нам дали понять, что никакого восстановления не будет», — цитирует Бородавко Sport24.
Сегодня стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.
Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.
Ранее Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.