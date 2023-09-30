Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Мы уже ничего не ждём! Такое решение было ясно ещё в мае на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта — там нам дали понять, что никакого восстановления не будет», — цитирует Бородавко Sport24.

Сегодня стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.