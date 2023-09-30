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Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.
Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым
  • РИА Новости

«Мы уже ничего не ждём! Такое решение было ясно ещё в мае на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта — там нам дали понять, что никакого восстановления не будет», — цитирует Бородавко Sport24.

Сегодня стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.

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