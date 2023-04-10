Бородавко рассказал, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что лыжнику Александру Большунову не хватало конкуренции в сезоне-2022/23.

«В некоторых гонках Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Непряева и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира», — цитирует тренера РИА Новости.

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению FIS.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в МВД Германии пригрозили отказом в выдаче виз спортсменам из России.