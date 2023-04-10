Бородавко рассказал, что Большунову не хватало конкуренции в нынешнем сезоне
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«В некоторых гонках Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Непряева и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира», — цитирует тренера РИА Новости.
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