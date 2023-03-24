Вяльбе сообщила, что FIS запретила ФЛГР принимать очное участие в заседаниях комитетов
- РИА Новости
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«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться.
Мы не будем принимать участия и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса — просто послушать. Мы тогда займёмся какими-то своими проблемами», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Заседания комитетов FIS пройдут в Дубровнике с 3 по 5 мая.
Ранее сообщалось, что Норвегия не стала бы бойкотировать заседания FIS с участием России.