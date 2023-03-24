Узнать больше

Вяльбе сообщила, что FIS запретила ФЛГР принимать очное участие в заседаниях комитетов

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что организация не примет участия в заседаниях комитетов Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Вяльбе сообщила, что FIS запретила ФЛГР принимать очное участие в заседаниях комитетов
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться.

Мы не будем принимать участия и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса — просто послушать. Мы тогда займёмся какими-то своими проблемами», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Заседания комитетов FIS пройдут в Дубровнике с 3 по 5 мая.

Ранее сообщалось, что Норвегия не стала бы бойкотировать заседания FIS с участием России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить