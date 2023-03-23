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Норвегия не будет бойкотировать заседания FIS с участием России

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Руководитель норвежской лыжной федерации по связям с общественностью Эспен Графф заявил, что организация не станет бойкотировать заседания Международной федерации лыжного спорта (FIS) с участием России.
Норвегия не будет бойкотировать заседания FIS с участием России
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«Норвежская лыжная федерация считает важным отстаивать интересы Норвегии в работе на международном уровне, и поэтому очень важно присутствовать на отдельных встречах.

Норвегия по-прежнему считает, что Россия и Беларусь не должны допускаться к международным соревнованиям», — приводит слова Граффа VG.

Заседание комитетов FIS пройдут в Дубровнике с 3 по 5 мая.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал условия FIS для допуска россиян к международным соревнованиям.

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