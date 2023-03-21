Васильев призвал членов FIS уйти в отставку за политические требования

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал условия Международной федерации лыжного спорта (FIS) для допуска россиян к международным соревнованиям.

«Предъявлять требования, чтобы спортсмены какой-либо страны должны определиться по каким-то политическим особенностям, я о таком прецеденте ещё не слышал. Те, кто об этом заявляют, нарушают все законы, в том числе и олимпийскую хартию, и устав FIS», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что в уставе FIS нет пункта, который требует от спортсмена определения с политической принадлежностью.

«И поскольку они напрямую нарушают всевозможные законы, то эти люди должны как минимум уйти в отставку», — добавил Васильев.

21 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в FIS хотят заставить российских лыжников осудить СВО.

На данный момент сборная России отстранена FIS от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об условиях FIS для допуска россиян к международным соревнованиям.