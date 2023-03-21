Вяльбе заявила, что в FIS хотят заставить российских лыжников осудить СВО
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Не так давно он звонил нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Из разговора было ясно: Россию надо возвращать. Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они ещё все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
На данный момент сборная России отстранена FIS от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее Вяльбе назвала предателями Родины тех, кто хочет сменить спортивное гражданство.