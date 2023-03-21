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Губерниев высказался об условиях FIS для допуска россиян к международным соревнованиям

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал условия Международной федерации лыжного спорта (FIS) для допуска россиян к международным соревнованиям.
Губерниев высказался об условиях FIS для допуска россиян к международным соревнованиям
  • РИА Новости

«Хотели бы допустить — допустили бы. Все разговоры сейчас по поводу условий — это всё равно сотрясание воздуха. Мы как не соревновались, так и не будем соревноваться», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

21 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в FIS хотят заставить российских лыжников осудить СВО.

На данный момент сборная России отстранена FIS от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре организация продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Губерниев рассказал, кого он хотел бы видеть главным тренером сборной России по биатлону.

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