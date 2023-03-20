Губерниев: если у сборной по биатлону появится главный тренер, это должен быть Каминский

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого он хотел бы видеть главным тренером сборной России по биатлону.

«Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Юрий Каминский! Тут всё абсолютно понятно! Не сомневаюсь, что Минспорта и ЦСП будут двумя руками за! Но тут возникают знатоки из СБР, и они неправильно, боюсь, ответят на данный вопрос! Но шансов у сомнительной кандидатуры на пост главного от СБР нет никаких», — написал Губерниев в Telegram-канале.

10 января Павел Ростовцев подтвердил своё назначение на пост главного тренера сборной России по биатлону. В сезоне-2021/22 в сборной не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность покинул Валерий Польховский. Каминский является старшим тренером национальной команды.

11 января Ростовцев назначен на должность вице-президента СБР по спорту.

Ранее Губерниев высказался о том, что Александр Головин и Алексей Миранчук получили травмы после вызова их в сборную России.