Губерниев — о травмах Миранчука и Головина: я не сторонник того, чтобы строить заговоры, но совпадение странное

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Александр Головин и Алексей Миранчук получили травмы после вызова их в сборную России.

«Я не сторонник того, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей», — цитирует Губерниева Metaratings.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Карпин достоин выиграть первый тренерский трофей со сборной России.