FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Всей Скандинавии было приятно, что FIS не изменила своего мнения по вопросу России. Никакой дискуссии не было, была дополнительная информация. Мы дали понять, что не думаем о причинах возвращения Россию и Белоруссию», — цитирует менеджера по междугородным связям Шведской ассоциации лыжного спорта Ларса Эберга Aftonbladet.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. Спортсмены из России не выступают в международных соревнованиях с начала специальной операции на Украине.

Ранее Юрий Бородавко рассказал, что Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.