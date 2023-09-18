Спасения ЦСКА и «Балтики», победа «Спартака» на 91-й минуте и голы Кутателадзе и Изидора: чем запомнился 8-й тур РПЛ

«Динамо» дома упустило победу в концовке матча с «Нижним Новгородом», а «Ростов» на выезде не удержал преимущество в два мяча в игре с «Балтикой». Причём спасительные голы в составе волжан и калининградцев записали себе в актив дебютанты — Николоз Кутателадзе и Кристиян Бистрович. ЦСКА сумел вдесятером уйти от поражения во встрече с «Крыльями Советов», хотя пропустил дважды до перерыва, а «Спартак» дожал «Сочи» на 91-й минуте благодаря подключению в атаку Срджана Бабича. Выход один на один Вильсона Исидора положил начало разгромной победе «Зенита» над «Рубином», а точный удар Кади Боржеса помог «Краснодару» третий раз за год не проиграть в Грозном. Чем запомнился 8-й тур РПЛ — в материале RT.

Болезнь концовок «Динамо»

Противостояние «Динамо» и «Нижнего Новгорода» в столице фактически началось с неаккуратно исполненного подката Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. Судья Евгений Кукуляк нарушение защитника на нападающем в штрафной не зафиксировал, но, посовещавшись с помощниками на VAR и посмотрев повтор, указал на точку. А опытный Фёдор Смолов не оставил шансов Артуру Нигматуллину.

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В дальнейшем москвичи владели инициативой, но редко проникали в чужую штрафную и имели не так много моментов, чтобы удвоить преимущество. Гости же не сдавались и организовывали опасные контратаки. В паре эпизодов партнёров выручил только Антон Шунин. Во второй половине старания нижегородцев, казалось, воздались сторицей, когда арбитр назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Элазара Дасы. Но вновь прибегнув к помощи технологий, он изменил своё решение.

В концовке уже бело-голубые были ближе к голу. В частности, точку мог ставить Дмитрий Скопинцев. После навеса новичка Бителло он с пары метров умудрился пробить во вратаря. Но на 88-й минуте болельщиков ждал холодный душ в виде ответного гола. Причём соорудили его два дебютанта гостей, совсем недавно пополнившие состав коллектива. Хуану Босельи никто не помешал выполнить передачу в штрафную на Николоза Кутателадзе, а тот, оказавшись в полном одиночестве, пяткой отправил мяч в ближний мимо Шунина.

Таким образом, «Динамо» вновь потеряло очки незадолго до финального свистка. В нынешнем розыгрыше чемпионата оно уже упустило победы над «Крыльями Советов», «Рубином» и «Нижним Новгородом». У гостей же, помимо Кутателадзе, необходимо отметить Юрана. Всего неделю назад он был госпитализирован и перенёс экстренную операцию, но, несмотря на предупреждения врачей, отправился с подопечными в столицу.

Концерт от ЦСКА и «Крыльев Советов»

А вот ЦСКА и «Крылья Советов» на следующий день организовали настоящий концерт. Значимость очков в данной встрече была высочайшей, ведь самарцы подошли к восьмому туру, деля вторую позицию в таблице с «Динамо» и «Зенитом», а москвичи отставали на три балла.

Казалось, они при поддержке домашних трибун сразу пойдут вперёд, но стартовые полчаса армейцы провалили. Уже на второй минуте Фернандо Костанце позволили пробить с близкой дистанции после навеса слева. Игорь Акинфеев справился с угрозой, но ничего не мог поделать с добиванием от Николая Рассказова. Так красно-синие пропустили в девятом матче национального первенства подряд и приблизились к повторению клубного антирекорда, насчитывающего 11 встреч. Беда не пришла одна. В середине первого тайма оборона хозяев провалилась, и юный Никита Салтыков хладнокровно реализовал выход один на один. Вдобавок травму получил Мойзес, которого пришлось менять на Илью Агапова.

Возродил интригу практически на ровном месте Иван Ломаев. Пытаясь сыграть на выходе на подаче корнера, он ударил ладонью по лицу Виллиана Рошу. При этом вратарь был близок к тому, чтобы исправиться, угадав направление удара Антона Заболотного с точки, но мяч всё-таки пролетел сквозь его руки в сетку.

В перерыве Владимир Федотов бросил в бой Аббосбека Файзуллаева и Максима Мухина, а чуть позже — и Фёдора Чалова. Однако у его подопечных всё равно мало что получалось. Более того, на 62-й минуте они остались в меньшинстве, когда Роша получил второй «горчичник» за наступ на ногу Рассказову. Но это удивительным образом раззадорило ЦСКА. У красно-синих начали проходить передачи между линиями. Здорово смотрелся молодой Файзуллаев, в итоге ставший лучшим в команде по числу пасов под удар. Неудивительно, что именно он отдал голевой пас в штрафную на Чалова. В свою очередь, форвард забил дебютный мяч с игры в нынешнем сезоне РПЛ.

В концовке армейцы имели возможность даже вырвать победу. В добавленное время составы уравнялись, когда Александр Солдатенков сбил убегавшего к воротам Заболотного. А чуть позже Ломаев нарушил правила в штрафной на свежем Кирилле Глебове, но судья ранее зафиксировал у хавбека офсайд.

Невероятный промах Ильина

С учётом осечек «Динамо» и «Крыльев Советов» «Краснодар» имел отличную возможность оторваться от конкурентов. Правда, лидера самого ждал крайне непростой соперник — набравший отличный ход после прихода Мирослава Ромащенко «Ахмат». Под его руководством грозненцы до того практически не теряли очков, а в чемпионате даже не пропускали.

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И встреча в столице Чечни началась для коллектива Владимира Ивича с холодного душа. Уже на третьей минуте хозяева открыли счёт. Получив проникающий пас от Светослава Ковачева, Иван Олейников ворвался в штрафную и легко переиграл Матвея Сафонова. Хавбека смело можно назвать специалистом по «быкам», ведь он почти всегда огорчает их в очных матчах. В трёх играх в рамках чемпионата россиянин отличился трижды и столько же раз ассистировал партнёрам. Более того, «Ахмат» вполне мог удвоить преимущество, но Сафонов чудом перевёл снаряд в штангу после выстрела Бернарда Бериши.

Однако ближе к середине стартового тайма гости пришли в себя и вскоре восстановили равновесие. Причём первая попытка получилась неудачной. Джон Кордоба протащил мяч вперёд с центра поля и точно пробил, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда. Зато незадолго до перерыва судейская бригада, напротив, показала на центр после точного удара Кади Боржеса, хотя изначально зафиксировала офсайд. Посмотрев повтор, Владимир Москалёв убедился, что мяч отскочил к бразильцу от оппонента, а не от партнёра.

Во второй половине скорее грозненцы могли вырвать победу. Чего стоит хотя бы невероятный промах Владимира Ильина. Форвард в чужой вратарской уложил на замахе Сергея Петрова и Сафонова. Перед ним был абсолютно пустой угол, но нападающий каким-то образом угодил в штангу с пары метров. Мирный исход вряд ли удовлетворил лидера, поскольку он свёл вничью третий поединок в национальном первенстве из последних четырёх. Зато удалось до 14 матчей продлить беспроигрышную серию в РПЛ и повторить клубный рекорд.

Судьбоносное подключение Бабича

А вот «Спартаку» победа требовалась обязательно. После удачного старта команда попала в затяжное пике и откатилась во вторую половину таблицы. В СМИ же вовсю обсуждали возможную отставку Гильермо Абаскаля. И испытывающий серьёзные сложности аутсайдер «Сочи» казался подходящим вариантом, чтобы прервать неудачную серию. Тем более красно-белые играли в родных стенах.

Неудивительно, что они владели мячом 65% времени и нанесли восемь ударов в створ против одного у визави. Однако выше всяких похвал на последнем рубеже действовал Николай Заболотный. Вратарь, который числился в столичном коллективе с 2011-го по 2013-й и провёл за него в общей сложности семь матчей, творил чудеса.

Если в первой половине хозяева создали не так много моментов, то в концовке нарастили давление. В частности, голкипер справился с ударами в упор в исполнении Квинси Промеса и Даниила Денисова. В довершение всех бед южане остались в меньшинстве. Ванья Дркушич получил мышечную травму, а все замены уже были использованы.

Лишившись ключевого центрального защитника, «Сочи» всё же пропустил на 92-й минуте. Причём отличился его коллега по амплуа. Срджан Бабич подключился к атаке и после скидки Промеса с близкой дистанции переправил мяч в сетку. Едва успев переехать в Россию, серб не только зарекомендовал себя как классный разрушитель, но и записал на свой счёт два гола в трёх встречах.

К сожалению, для Дмитрия Хохлова данный результат оказался роковым. На старте сезона команда под его руководством в РПЛ одержала две победы при шести поражениях, а в Кубке выиграла лишь однажды. Потому новость об уходе специалиста по обоюдному согласию сторон не стала сюрпризом. Россиянин составил компанию Сергею Ташуеву, Иржи Ярошику и Вадиму Евсееву в списке тренеров, отправленных в отставку в текущем розыгрыше чемпионата.

Мастер-класс по заменам от Игнашевича

Если «Спартак» вырвал три очка в концовке, то «Ростов», напротив, упустил победу. Причём южане в выездном противостоянии с «Балтикой» умудрились растерять преимущество в два гола. После первой половины даже самые оптимистично настроенные поклонники хозяев не верили в чудо. Гости владели инициативой и обеспечили себе комфортный гандикап. Сначала Даниил Уткин нанёс точный удар с рикошетом от штанги, а затем Егор Голенков замкнул прострел Алексея Миронова. Соперник же отметился всего одним выстрелом в створ. Валерий Карпин даже назвал данный тайм одним из лучших.

Во втором, казалось, тоже ничто не предвещало его подопечным беды. Они продолжали идти вперёд и упустили несколько хороших шансов довести дело до разгрома. Однако Сергей Игнашевич в очередной раз проявил себя мастером замен. Пусть его команда набрала всего четыре очка и замыкает таблицу, тренер почти в каждой встрече выполняет результативные рокировки.

В этот вечер он превзошёл сам себя, поскольку сработали два его хода. На 86-й минуте Анхело Энрикес отреагировал на навес с фланга и сократил отставание. Чилийца смело можно называть главным джокером новичка РПЛ, поскольку он отличился после выхода со скамейки уже в третьей игре. А восстановил статус-кво в добавленное время арендованный у ЦСКА дебютант Кристиян Бистрович, который только недавно оправился от травмы.

Удачный дебют Изидора

Ещё более яркий дебют получился у Вильсона Изидора. Форвард перебрался в «Зенит» на правах аренды из «Локомотива» неделю назад и забил уже на старте противостояния с «Рубином». Француз убежал один на один с Юрием Дюпиным, воспользовавшись забросом Густаво Мантуана из глубины, и пробил в дальний. При этом наставник казанцев Рашид Рахимов остался недоволен решением судей засчитать гол. По его мнению, форвард попал в офсайд, но арбитры даже не стали смотреть повтор.

Не обошлось и без седьмого мяча лучшего на данный момент бомбардира РПЛ Матео Кассьерры. А спустя несколько минут точку поставил Клаудиньо. Со знаком плюс отметился и другой бразилец, Вендел, дважды ассистировавший партнёрам.

Удивительно, что, несмотря на крупный счёт, итоговый результат получился аномальным, ведь петербуржцы проявили поразительную реализацию. При всего четырёх выстрелах в створ они отличились трижды. Кроме того, по общему числу ударов (5) данная встреча стала для них худшей за последние четыре года, а по количеству касаний в чужой штрафной (8) — за пять. Но коллектив Сергея Семака взял верх и до минимума сократил отставание от лидирующего «Краснодара».