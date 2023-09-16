Абаскаль — о судействе в матче с «Сочи»: я оцениваю футболистов, а не арбитров

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ловко ушёл от вопроса о качестве работы арбитров на матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Этот вопрос возникал ещё перед матчем с «Ахматом». Это не моя компетенция. Я оцениваю футболистов, а не арбитров. Есть соответствующие органы, у рефери есть свой руководитель», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Вместе с тем он намекнул, что «Спартак» при определённых обстоятельствах мог бы выиграть с более крупным счётом.

«Неприятно, когда наши атаки останавливают и не дают играть в наш футбол», — добавил 34-летний испанец.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды красно-белых. Победный мяч на 91-й минуте встречи забил Срджан Бабич. Ему ассистировал Квинси Промес. Главным арбитром был Артём Чистяков.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Сочи».