Келлвен — о ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»: были близки к тому, чтобы выиграть матч

Защитник ЦСКА Келлвен высказался о ничейном результате в матче восьмого тура с «Крыльями Советов».

«Хороший матч. К сожалению, из-за недостаточного внимания мы пропустили. Но дух у команды хороший, поэтому мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч. Можно сказать, что команда в хорошем состоянии. Надеемся, что наши следующие матчи будут успешными», — цитирует Келлвена «Чемпионат».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Антон Заболотный с пенальти и Фёдор Чалов. У гостей голы на счету защитника Николая Рассказова и полузащитника Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте игры красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. На 91-й минуте с поля был удалён защитник самарской команды Александр Солдатенков.

Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-зелёные с 15 очками расположились на второй строчке.

Ранее в ЦСКА рассказали, что Мойзес избежал серьёзной травмы по итогам матча с «Крыльями».