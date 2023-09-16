В ЦСКА рассказали, что Мойзес избежал серьёзной травмы по итогам матча с «Крыльями»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал травму защитника Мойзеса Барбозы в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«1. С Антоном Заболотным всё в порядке. 2. Первые оценки медицинского штаба повреждения Мойзеса также сдержанно положительные. Завтра будет проведено дополнительное обследование, но уже сейчас есть заключение, что ничего страшного нет», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Барбоза получил травму в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Вместо него матч доигрывал защитник Илья Агапов.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Зелёно-бело-синие с 15 баллами расположились на второй строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в восьмом туре РПЛ.