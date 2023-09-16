Федотов: в первом тайме с «Крыльями» ЦСКА не было на поле

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в восьмом туре РПЛ.

«В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы её забыли в раздевалке. Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Антон Заболотный с пенальти и Фёдор Чалов. У гостей голы на счету защитника Николая Рассказова и полузащитника Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте игры красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша. На 91-й минуте с поля был удалён защитник самарской команды Александр Солдатенков.

Таким образом, красно-синие набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-зелёные с 15 баллами расположились на второй строчке.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов».