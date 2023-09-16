Ивич считает справедливым результатом ничью с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о ничейном результате в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. Это футбол, такое бывает. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:1.

У «Ахмата» мяч забил Иван Олейников (3-я минута). В составе «Краснодара» отличился Кади (39-я).

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 18 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее гол Чалова спас ЦСКА от поражения в матче с «Крыльями Советов» в восьмом туре РПЛ.