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Защитник «Пари НН» Гоцук считает, что пенальти в матче с «Динамо» не было

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук считает, что арбитр Евгений Кукуляк не должен был назначать пенальти в ворота нижегородской команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Арбитры говорят, что был 100%-ный 11-метровый, а я просто не понимаю трактовки этого эпизода. Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я её машинально поднимаю, думая, что это будет прострел», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

По его словам, он не понимает, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды.

«Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не пенальти», — заявил защитник.

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев пенальти реализовал нападающий Фёдор Смолов. 11‑метровый удар был назначен за нарушение Гоцука против форварда бело-голубых Константина Тюкавина после использования системы VAR.

Ранее нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе назвал свой гол пяткой одним из лучших в карьере.

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