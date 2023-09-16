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Футболист «Пари НН» Кутателадзе назвал гол пяткой одним из лучших в карьере

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Нападающий «Пари Нижнего Новгорода» Николоз Кутателадзе поделился эмоциями после гола пяткой в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Рад, что смог забить в первом матче за команду. Это один из самых красивых голов в моей карьере», — приводит слова Кутателадзе РИА Новости.

Нападающий заявил, что в эпизоде с голом сразу принял решение бить пяткой.

«По-другому там бы не прошло. Партнёры и тренер в раздевалке поздравили с голом», — сказал он.

Встреча проходила на «ВТБ Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом с пенальти отметился форвард Фёдор Смолов. У гостей единственный гол на счету 22-летнего грузина.

После восьми туров РПЛ бело-голубые с 15 очками занимают второе место в турнирной таблице. Нижегородцы набрали 11 баллов и располагаются на восьмой строчке.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что игроки «Динамо» потеряли концентрацию в конце матча с «Пари НН».

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