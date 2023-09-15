Булыкин считает, что игроки «Динамо» потеряли концентрацию в конце матча с «Пари НН»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН».

«Результат хороший для «Нижнего Новгорода», но для «Динамо» — не очень. Бело-голубые неплохо контролировали игру и с первых минут имели преимущество, поэтому для них это обидный результат. Ничего, надо дальше забивать и не терять концентрацию в конце матча. Если бы не эти причины, не было бы гола в конце встречи, когда шесть игроков «Пари НН» выбежали против четырёх динамовцев», — заявил Булыкин RT.

При этом экс-форвард «Динамо» подчеркнул, что футболисты «Пари НН» проявили характер.

«Но нужно отметить, что нижегородцы — молодцы, сегодня бились до последнего и увезли хорошую победу, забив гол, который пересматривать сейчас будут все. Получилось красиво и результативно. А «Пари НН» можно поздравить с ничьей», — добавил Булыкин.

По его мнению, новичкам потребуется время на то, чтобы удачно влиться в московскую команду, привыкнуть к требованиям главного тренера.

«От новичков в команде все ждут хорошей игры, а от команды — результат. Но ведь если нет результата, то виноваты не только новобранцы. Начинающим игрокам нужна адаптация, и тогда они начнут приносить успех, потому-то сегодняшний матч точно не был успешным для «Динамо», — заключил Булыкин.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ.