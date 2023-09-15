Узнать больше

Булыкин считает, что игроки «Динамо» потеряли концентрацию в конце матча с «Пари НН»

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН».

«Результат хороший для «Нижнего Новгорода», но для «Динамо» — не очень. Бело-голубые неплохо контролировали игру и с первых минут имели преимущество, поэтому для них это обидный результат. Ничего, надо дальше забивать и не терять концентрацию в конце матча. Если бы не эти причины, не было бы гола в конце встречи, когда шесть игроков «Пари НН» выбежали против четырёх динамовцев», — заявил Булыкин RT.

При этом экс-форвард «Динамо» подчеркнул, что футболисты «Пари НН» проявили характер.

«Но нужно отметить, что нижегородцы — молодцы, сегодня бились до последнего и увезли хорошую победу, забив гол, который пересматривать сейчас будут все. Получилось красиво и результативно. А «Пари НН» можно поздравить с ничьей», — добавил Булыкин.

По его мнению, новичкам потребуется время на то, чтобы удачно влиться в московскую команду, привыкнуть к требованиям главного тренера.

«От новичков в команде все ждут хорошей игры, а от команды — результат. Но ведь если нет результата, то виноваты не только новобранцы. Начинающим игрокам нужна адаптация, и тогда они начнут приносить успех, потому-то сегодняшний матч точно не был успешным для «Динамо», — заключил Булыкин.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить