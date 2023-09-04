Мучения «Локомотива» и «Динамо», шедевр Севикяна в стиле Месси, три победных мяча с пенальти: чем запомнился 7-й тур РПЛ

«Локомотив» дома взял верх над «Балтикой» благодаря голу и передаче Артёма Дзюбы, а «Динамо» на выезде одолело «Ростов», отыграв почти час в большинстве после удаления Романа Тугарева. «Крылья Советов» и «Оренбург» положили начало разгромам в родных стенах «Факела» и «Сочи» с пенальти, а «Ахмат» аналогичным образом увёз победу из Екатеринбурга. Наконец, «Нижний Новгород» нанёс поражение «Рубину» в форме, посвящённой 155-летию со дня рождения Максима Горького, а Эдгар Севикян забил в стиле Лионеля Месси. Чем запомнился 7-й тур РПЛ — в материале RT.

Провальный первый тайм «Ростова»

«Динамо» крайне важно было одержать победу над «Ростовом» после разгрома в кубковом дерби со «Спартаком». И подопечные Марцела Лички выполнили стоящую перед ними задачу, хотя в концовке опять заставили болельщиков понервничать.

Первый тайм полностью остался под их контролем. Денис Макаров достаточно быстро открыл счёт дальним ударом. Хавбек пробил низом и не слишком сильно, но рикошет не позволил Сергею Песьякову совершить сейв. Ещё больше усложнило жизнь южанам глупое удаление Романа Тугарева по истечении получаса противостояния. Он умудрился получить две жёлтые карточки за грубые подкаты в центре поля.

А когда Муми Нгамалё перед уходом на перерыв удвоил преимущество гостей, казалось, встречу можно заканчивать досрочно. К слову, сам камерунец вышел в лидеры команды по системе «гол + пас». Он трижды в этом сезоне огорчил соперников и столько же ассистировал партнёрам. Прогресс легионера с приходом Марцела Лички поражает, ведь в предыдущем сезоне он отличился всего дважды.

В дальнейшем скорее москвичи имели возможность увеличить счёт, чем ростовчане — огорчить Антона Шунина. Но «Динамо» снова помогло сопернику вернуться в игру на ровном месте. После подачи углового и несильного удара Ивана Комарова мяч попал в Элазара Дасу, от него — в Вячеслава Грулёва, а затем отскочил в ворота. Шунин выбил снаряд уже из-за линии. К основному времени арбитр добавил шесть минут, но в итоге оппоненты провели на поле все восемь. И на последней из них подопечных Валерия Карпина едва не спас Сергей Песьяков. После скидки партнёра он бил из убойной позиции, но мяч пролетел над перекладиной. Однако вторая подряд потеря очков подобным образом, наверное, стала бы несправедливостью для бело-голубых. А так они взлетели на вторую позицию, которую делят с «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Фактор Дзюбы для «Локомотива»

«Локомотив» с возвращением в строй Артёма Дзюбы преобразился и взял шесть очков. Сначала он дожал на выезде «Сочи» благодаря ассисту форварда, а затем дома оказался сильнее «Балтики» — 3:2. С одной стороны, обыграть аутсайдера железнодорожники могли и без ветерана, с другой — он позволил быстро убить интригу.

Уже на девятой минуте нападающий замкнул прострел Сергея Пиняева с нескольких метров, а затем отдал результативную передачу на Антона Миранчука. Он обработал мяч, получив пас от партнёра, и тут же выполнил скидку ему на ход между ног опекуну так, что оставалось лишь не промахнуться. Параллельно Дзюба огорчил 33-ю команду в карьере в рамках РПЛ. А когда Дмитрий Баринов после очередного забега Пиняева довёл счёт до разгромного, казалось, калининградцы развалятся окончательно.

К их чести, они не опустили рук и во второй половине едва не совершили камбэк, воспользовавшись расслабленностью оппонента и его проблемами в обороне. Сначала Гедеон Гузина замкнул подачу с края, а затем вышедший на замену Сергей Пряхин сократил отставание до минимума. Однако совершить чудо новичку Премьер-лиги не удалось, и в концовке скорее москвичи могли отличиться ещё.

Возрождение «Ахмата» под руководством Ромащенко

На старте сезона сразу две команды решились на смену тренера, и в обоих случаях это пошло на пользу. Особенно положительно изменение наставника сказалось на «Ахмате». В предыдущем розыгрыше РПЛ он резко прибавил после прихода Сергея Ташуева, а теперь принялся стабильно набирать очки под руководством Мирослава Ромащенко, для которого это первая самостоятельная работа. До того он на протяжении долгих лет помогал Станиславу Черчесову.

Во главе с белорусским специалистом грозненцы одержали три победы в четырёх матчах во всех соревнованиях при одной ничьей, а в РПЛ вдобавок ни разу не пропустили.

Пока сопутствует им и везение. Так, в домашней встрече с коллективом из Чечни прекрасно проведший летний отрезок «Урал» явно не заслуживал поражения. Хозяева нанесли пять ударов в створ против двух у соперника и владели мячом 60% времени, но тот упорно не шёл в сетку. Чего стоят хотя бы два попадания в штанги.

Особенно запоминающийся промах допустил во второй половине Александр Юшин, чудом угодивший в стойку с метра. Ещё в ряде эпизодов выручил партнёров Георги Шелия.

Гости же склонили чашу весов на свою сторону только благодаря необязательному пенальти, назначенному незадолго до перерыва. На подаче углового мяч попал в вытянутую руку Ибраима Сиссе, и судья, посмотрев повтор, указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мохамед Конате. Таким образом, екатеринбуржцы опустились на пятое место, а Виктор Гончаренко обидным образом уступил соотечественнику.

Дебютная победа «Оренбурга»

Помогла отставка и «Оренбургу». Символично, что расставание с Иржи Ярошиком произошло как раз после разгрома в матче с «Ахматом», который стал дебютным для Ромащенко. Как и в случае с белорусом, в стане аутсайдера место наставника занял специалист, до того почти не трудившийся самостоятельно. Более того, в Оренбурге он занимал должность главы академии.

Но в сложный момент руководство доверилось испанцу и не прогадало. Команда словно вернулась в прошлый сезон и демонстрирует яркий атакующий футбол. Сперва она разошлась миром с ЦСКА, затем обыграла «Факел» в Кубке России, а в отчётном туре дома не оставила шансов «Сочи» и одержала дебютную победу в РПЛ.

Первый тайм завершился всухую, зато во втором хозяева устроили оппоненту холодный душ. Всё началось с реализованного Брайаном Мансильей пенальти. Спустя всего минуту аргентинец совершил рывок по флангу и выполнил отличную подачу на Владимира Обухова, который по красивой траектории отправил снаряд в сетку. Наконец, в добавленное время команда заработала ещё один одиннадцатиметровый. Вышедший на замену Джастин Куэро своего шанса не упустил и отметился дебютным голом за коллектив. Разрыв в счёте мог быть крупнее, если бы оренбуржцы трижды не попали в стойки.

А вот Дмитрий Хохлов в ближайшее время рискует разделить участь Ташуева и Ярошика. С ним во главе южане одержали две победы подряд на старте, но в последующих семи поединках потерпели шесть поражений. Вдобавок они дважды умудрились уступить скромному «Оренбургу». В августе «Сочи» опять же на «Газовике» оказался слабее в Кубке — 0:2.

Взлёт «Крыльев Советов» в первую тройку

Главными открытиями летнего отрезка национального первенства стали «Урал» и «Крылья Советов». Но если екатеринбуржцы перед паузой в чемпионате допустили осечки, то самарцы, напротив, одержали две победы и делят на данный момент третье место. Кроме того, они, набрав 14 очков, выдали лучший старт в истории с 2001 года. Тогда команда, возглавляемая Александром Тархановым, в первых семи турах взяла 19.

Вслед за «Балтикой» подопечные Игоря Осинькина обыграли в домашних стенах другого аутсайдера, «Факел». Но на этот раз борьбы не получилось. Причём встреча также не обошлась без необязательного пенальти. В первом тайме Игорь Калинин на ровном месте ударил по лицу Фернандо Костанцу. Вероятно, защитник просто не видел соперника, но это не спасло от санкций. Сам же пострадавший воспользовался моментом.

Во второй половине Виталия Гудиева огорчили ещё дважды при полном попустительстве обороны. Сначала Амар Рахманович головой замкнул кросс Николая Рассказова с фланга, а затем Владислав Шитов спокойно протащил мяч к чужой штрафной и пробил точно в дальнюю девятку. Неудивительно, что Вадим Евсеев после финального свистка назвал этот матч худшим за всё время его работы в Воронеже.

Успех «Нижнего Новгорода» в честь дня рождения Горького

В отличном настроении ушёл на небольшой перерыв и «Нижний Новгород», который дома сломил сопротивление «Рубина» — 2:1. К концу лета он набрал потрясающий ход и одержал три победы в последних четырёх турах, заметно улучшив положение в таблице.

В этот день нижегородцы не имели права огорчить поклонников, ведь противостояние с казанцами получилось для них историческим. К 155-й годовщине со дня рождения Максима Горького (с 1932-го по 1990-й город назывался в честь писателя) коллектив подготовил специальную форму. На футболках появилась вертикальная полоса с его высказываниями, а на одном из рукавов девиз: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!».

Новая амуниция принесла хозяевам удачу. Уже на 16-й минуте Николай Калинский реализовал одиннадцатиметровый, а вскоре шедевром отметился Эдгар Севикян, недавно изъявивший желание выступать за сборную Армении. Нападающий протащил мяч вперёд со своей половины, оставив ни с чем двух оппонентов и выполнил передачу Калинскому. Тот быстро сделал обратный пас партнёру. Севикян же, легко убрав в сторону Александра Мартыновича, мощно пробил под перекладину. Сразу после перерыва гости сократили отставание благодаря автоголу Кирилла Гоцука, но спастись так и не сумели.