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«Оренбург» обыграл «Сочи» в 7-м туре и одержал первую победу в РПЛ в сезоне-2023/24

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«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
«Оренбург» обыграл «Сочи» в 7-м туре и одержал первую победу в РПЛ в сезоне-2023/24
  • РИА Новости

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Брайан Мансилья с пенальти, Владимир Обухов и Джастин Куэро с пенальти на 55-й, 58-й и 96-й минутах соответственно.

Таким образом, «Оренбург» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. Для команды это первая победа в нынешнем сезоне. «Сочи» — на 12-й позиции (шесть баллов).

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой считает равными шансы ЦСКА и «Зенита» в матче седьмого тура РПЛ.

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