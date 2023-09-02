Ошибки Денисова, травма Джикии и пустота в нападении: «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» в 7-м туре РПЛ

«Краснодар» на своём поле взял верх над «Спартаком» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Подопечные Владимира Ивича не только полностью подавили нападение соперника и в очередной раз оставили свои ворота в неприкосновенности, но и отличились по разу в каждом из таймов. Причём в обоих случаях грубо ошибся Даниил Денисов. Сначала он не подстраховал Алексиса Дуарте и позволил Джону Кордобе пробить из пределов штрафной, а потом спровоцировал назначение пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

Дебют Тормены в РПЛ и решения Абаскаля

Противостояние «Краснодара» и «Спартака» предваряло расставание красно-белых сразу с двумя представителями атаки, потерявшими доверие главного тренера Гильермо Абаскаля. Накануне стало известно, что были отданы в аренду форварды Шамар Николсон и Кейта Бальде, о скором отъезде которых говорилось на протяжении последних недель. Первый отправился в «Клермон», второй — в «Эспаньол». И если верить СМИ, агент сенегальца был против перехода своего клиента в испанский клуб, но в итоге соглашение всё же было достигнуто.

Таким образом, у наставника стало чуть меньше опций в нападении, но с учётом его склонности к неоднозначным экспериментам это вполне могло пойти на пользу. Правда, если в атаке Абаскаль действительно выпустил номинально сильнейших — Александра Соболева, Квинси Промеса и Тео Бонгонда, то соединениями в других линиях вновь удивил. Так, на скамейке опять остался здорово смотревшийся в игре с «Динамо» Руслан Литвинов, в то время как трио в полузащите сформировали Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Наиль Умяров. В центре обороны в дуэте с Георгием Джикией выступил не великолепно дебютировавший на днях Срджан Бабич, а Алексис Дуарте. Быть может, специалист не рискнул ставить в пару двух левоногих игроков. И это несмотря на то, какие проблемы зачастую провоцирует появление на поле парагвайца.

В свою очередь, Владимир Ивич обошёлся минимумом сюрпризов. Все ключевые исполнители остались в старте, а немного удивить мог лишь выход с первых минут двух защитников-новобранцев — Лукаса Оласы и Витора Тормены. Правда, в условиях отсутствия из-за травмы Кайо у наставника не было иного выбора, кроме как бросить в бой бразильца. Благо во вторник тот уже успел дебютировать за «быков» в Кубке России, отыграв все 90 минут в матче с «Пари НН».

Пассивный «Спартак» и доминирующий «Краснодар»

Наверняка многие ожидали, что «Краснодар» и «Спартак» сразу начнут демонстрировать атакующий футбол и пачками создавать опасные моменты. Однако начало матча получилось крайне спокойным. В первую очередь благодаря гостям, действовавшим непривычно осторожно, особенно на фоне искромётного старта встречи с «Динамо». Но, несмотря на все старания москвичей, первый острый эпизод возник у ворот Александра Селихова уже на 13-й минуте. Эдуард Сперцян почти без сопротивления пробрался в штрафную, воспользовался неудачным рикошетом от ноги Даниила Денисова и пробил в дальний угол, но немного не попал.

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И хотя забить Сперцяну не удалось, серьёзный ущерб оппоненту он всё же нанёс. В том эпизоде травмировался Джикия, получивший болезненный удар шипами по голеностопу. Капитан красно-белых отказался покидать поле, но испытывал дискомфорт и только за первые 25 минут вынужден был дважды обращаться за медицинской помощью. Однако, несмотря на повреждение и «пропущенный в челюсть» от Олакунле Олусегуна, Джикия продолжал успешно сдерживать Джона Кордобу, который всё чаще сдвигался в сторону правого полуфланга.

Тем не менее гол в ворота «Спартака» назревал. Ближе к концу тайма «Краснодар» окончательно определился со слабым местом в обороне соперника. Но если прорыв по левому краю Жоау Батчи завершился лишь прострелом в руки Селихову, то розыгрыш аута привёл к голу. Сместившийся влево Кордоба обработал мяч, разобрался с Дуарте и Денисовым, а затем неотразимо пробил низом. Голкипер красно-белых не спас.

Уже в конце тайма «Краснодар» чуть было не упрочил преимущество. И на этот раз главным антигероем вновь стал Денисов. Именно его ужасная передача в противоход Умярову позволила Никите Кривцову вырваться один на один с Селиховым. И если бы не отчаянный подкат Наиля, оставивший не у дел вратаря хавбек легко поразил бы пустой створ. Но на этом Даниил не успокоился и уже секунду спустя вновь вернул мяч сопернику. Но два удара «быков» были заблокированы, а гол был чудом не забит.

Странное решение Абаскаля

После первого тайма в активе «Спартака» значилось всего три удара по воротам. Сначала с разворота пробил Соболев, но проблем для Матвея Сафонова не создал. А ближе к концу половины гостям удалась чуть ли не первая стоящая скоростная атака. Длинный заброс Бонгонда дошёл до Промеса, покатившего на надвигавшегося вторым темпом Зобнина. Но вратарь справился и с его выстрелом, и с добиванием Игнатова.

Но то были лишь два ярких эпизода среди безнадёжно проваленной 45-минутки. В этой ситуации вмешательство Абаскаля казалось обязательным. И тренер действительно произвёл замену уже в перерыве. Но убрал он не Денисова, а Умярова. Шанс проявить себя получил Литвинов, не появлявшийся в старте со времён злополучного матча с «Уралом».

Нельзя сказать, чтобы выход опорника серьёзно помог москвичам. Да, они встрепенулись и создали чуть больше проблем обороне противника — можно вспомнить попадание Соболева в перекладину после шикарного навеса Бонгонда. Но на своей половине продолжали регулярно проваливаться. Сдержать бороздившего левый фланг Батчи так и не удавалось. С разницей в четыре минуты тот сначала сам пробил после сольного прохода, а затем предпринял невероятный спурт и не только протащил мяч метров 30, но и вывел на убойную позицию Кордобу. Колумбиец мог оформлять дубль, но не сумел перехитрить выдвинувшегося вперёд Селихова.

Очередной провал Денисова

Абаскаль продолжил попытки изменить ход противостояния и поднял со скамейки ещё троих футболистов. Вместо Бонгонда и Игнатова вышли одни из главных творцов разгрома «Динамо» — Антон Зиньковский и Хесус Медина, а превозмогавшего боль Джикию сменил Бабич, способный добавить остроты на стандартах. Но главным действующим лицом в концовке стал не один из данного трио, а тот же Денисов. За десять минут до окончания основного времени он не глядя отдал пас на вратаря и привёз пенальти в собственные ворота. Первым на мяче оказался свежий Александр Кокшаров, а Селихову не оставалось ничего иного, кроме как нарушить правила. Кордобы на поле уже не было, поэтому к точке подошёл Сперцян и спокойно реализовал 11-метровый.

Лишь после этого злосчастный Денисов отправился отдыхать. Абаскаль пошёл ва-банк и выпустил вместо флангового защитника центрфорварда Павла Мелёшина. Но даже такой атакующий состав экстра-класса не сумел создать нерешаемых проблем для обороны хозяев. Составленная из легионеров защита «Краснодара» провела великолепный матч и почти ничего не позволила сделать оппонентам. Удар головой Соболева в концовке — лишь редкое исключение.

«Краснодар» уверенно довёл дело до победы, набрал три очка и остался во главе таблицы чемпионата России по футболу, а также прервал безвыигрышную серию в матчах со «Спартаком». До этого момента «быки» три раза подряд уступали соперникам, а последний раз добивались успеха в марте 2022-го. В свою очередь, подопечные Абаскаля не смогли взять верх в четвёртом подряд туре РПЛ и дали чётко понять, что недавние неудачи были не стечением обстоятельств, а свидетельством глубокого кризиса в команде.