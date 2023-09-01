Неопределённость с костяком или синдром Гвардиолы: что стоит за экспериментами Абаскаля с составом «Спартака»

Постоянная ротация состава стала неотъемлемым атрибутом «Спартака» в нынешнем сезоне. Только в РПЛ Гильермо Абаскаль уже успел попробовать в деле 22 футболиста, а все возможные 540 минут позволил провести на поле лишь Квинси Промесу. Но если в Кубке России наличие глубокой скамейки позволяет красно-белым добиваться успеха, то в национальном первенстве непрекращающиеся эксперименты пока только вредят команде, подтверждением чему служит трёхматчевая безвыигрышная серия.

В третьем туре группового этапа Кубка России по футболу «Спартак» наконец прервал безвыигрышную серию из трёх матчей, разгромив «Динамо» в дерби. На поле «Открытие Банк Арены» ожидаемо вышел экспериментальный состав, где не нашлось места Квинси Промесу и Тео Бонгонда, а также Роману Зобнину и Георгию Джикии. Но даже без ряда лидеров красно-белые выступили более чем впечатляюще и уже в первые 25 минут заколотили четыре мяча в ворота Игоря Лещука, заметно подняв себе настроение перед важнейшим противостоянием с «Краснодаром» в седьмом туре РПЛ.

И сейчас большинство болельщиков и экспертов волнует то, в каком составе «Спартак» предстанет в следующей встрече. Предсказать его заранее практически невозможно, ведь за последнее время Гильермо Абаскаль приучил всех к тому, что в коллективе не только отсутствует такое понятие, как старт, но и о наличии твёрдого костяка речи тоже не идёт. В отдельно взятом матче на поле может появиться буквально кто угодно. И хотя в условиях широкого выбора исполнителей такая стратегия имеет место быть, успех она приносит далеко не всегда.

Сейчас «Спартак» можно смело назвать одной из самых глубоких по составу команд чемпионата России. И это отлично подтверждают результаты москвичей в Кубке страны, где они имеют в активе девять очков после трёх туров. Похвастаться таким не могут ни тот же «Краснодар» с «Динамо», ни «Зенит» с ЦСКА. Ввиду серьёзных кадровых проблем Владимиру Федотову приходится выпускать молодёжь даже в РПЛ, а уж в номинально втором по значимости соревновании специалист и вовсе вынужден делать ставку на клубных воспитанников. Так, с «Сочи» с первых минут вышли Матвей Лукин, Матвей Кисляк и Михаил Рядно — всем им ещё не исполнилось и 20 лет. А также Адольфо Гайч, пока так и не начавший отрабатывать выплаченные за него колоссальные средства.

Но если с не до конца восстановившимися после выступлений в РПЛ противниками «Спартак» разбирается довольно уверенно, то в самом национальном чемпионате постоянные эксперименты Абаскаля скорее вредят ему. Да, победы над «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином» настроили болельщиков на мажорный лад, но со временем стало ясно, что переоценивать эти успехи нельзя. Сейчас все эти коллективы находятся в подвале таблицы, следовательно, обыграть их для красно-белых — дело само собой разумеющееся. При этом в следующих турах подопечные Абаскаля набрали лишь одно очко — уступили «Уралу» с «Зенитом» и сыграли вничью с «Ахматом».

И каждый раз кадровые решения Абаскаля оставляли достаточно вопросов. С екатеринбуржцами он выпустил на поле атакующий квартет в лице Соболева, Промеса, Бонгонда и Медины, но этот ход абсолютно не сработал. Гости испытывали проблемы как при переходе на чужую половину поля, так и в обороне, где приобретённый у ЦСКА парагваец практически не отрабатывал. Таким образом, возник дисбаланс, чем и воспользовался «Урал». Да, масла в огонь подлили ошибки вышедшего на замену Даниила Хлусевича и занявшего место в воротах Ильи Свинова, но сути дела это не меняет.

Тогда «Спартак» более чем в два раза уступил по ожидаемым голам (1,1 — 2,63 xG) и заставил Абаскаля продолжить поиски идеального сочетания. Но попытка найти его вновь завершилась неудачей. Казалось, испанец сделал выводы: передвинул Медину ближе к атаке, а среднюю линию дополнил Михаилом Игнатовым и Виктором Мозесом, отказавшись от услуг классической «восьмёрки» — Романа Зобнина. Но и этот план себя не оправдал. Да, карты спутала травма нигерийца в середине тайма, но и без этого изменения напрашивались. В итоге уже в перерыве тренер отправил на скамейку и россиянина, и парагвайца, бросив в бой Бонгонда и Наиля Умярова. И хотя в целом это оказало положительный эффект, добиться успеха не позволило. «Зенит» уже вёл в счёте, а впоследствии забил ещё дважды.

Казалось бы, к противостоянию с «Ахматом» главный тренер уж точно сумеет учесть все предыдущие ошибки. Ведь в противном случае поток критики в его адрес мог достичь невероятных масштабов. И хотя на бумаге преобразования казались логичными, взять три очка «Спартак» снова не смог. Не помогло даже атакующее трио Промес — Соболев — Бонгонда, считавшееся оптимальным. Десятикратные чемпионы страны наиграли лишь на 0,77 xG (на 0,07 меньше, чем противник) и ни разу не смогли поразить ворота Гиорги Шелии.

После этого впору было задаться вопросом, чем именно продиктована постоянная ротация в «Спартаке»? Некоторые журналисты поспешили сравнить Абаскаля с Пепом Гвардиолой, ранее проигравшим не один важный матч из-за спорных кадровых решений. Временами легендарный испанец перебарщивал в попытке запутать оппонента тактически изысками, вводя в ступор скорее своих подопечных. Но пытался ли Гильермо брать пример со своего звёздного соотечественника — большой вопрос.

Быть может, он действительно старался по максимуму подстроиться под противника и поэтому отходил от модели, приносившей его подопечным успех ранее. Быть может, банально формировал состав, исходя из текущего физического состояния футболистов. По ходу нынешнего сезона тренер неоднократно критиковал расписание и сетовал на усталость основных исполнителей. Поэтому все, даже самые неоднозначные, рокировки могли быть продиктованы именно этим. Быть может, в попытке сделать ставку на наиболее готовых исполнителей он и разрушал командные связи, что впоследствии и приводило к неудовлетворительным результатам.

Возможно, всё дело в том, что Абаскаль пока так и не определился с тем, кто именно войдёт в тот самый костяк, на который он будет полагаться в важнейших встречах. С одной стороны, к седьмому туру этот вопрос уже должен быть решён, но прибытие новичков, травмы и возможный уход некоторых спортсменов способны замедлить этот процесс. Так, уже по ходу сезона в «Спартак» пришли защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, а также хавбек Медина. Да и Бонгонда относительно недавно прибыл в Москву.

В итоге к этому моменту «Спартак» входит в число лидеров РПЛ по числу задействованных игроков (22) и в то же время располагает лишь одним футболистом, отыгравшим 90 минут во всех шести встречах (540 в сумме). Помимо Промеса, похвастаться таким не может никто, а его ближайшим преследователем остаётся Даниил Денисов (500, 65-е место в лиге). Остальные не добрались и до этой отметки.

И в этом плане красно-белые разительно контрастируют с их будущими соперниками. В отличие от Абаскаля, Владимир Ивич уже давно решил, на кого именно будет рассчитывать в важных противостояниях, а кто будет выходить со скамейки. Так, рубеж в 500 сыгранных минут в чемпионате преодолели сразу семеро игроков «Краснодара»: Матвей Сафонов, Джон Кордоба, Хуниор Алонсо, Эдуард Сперцян, Сергей Волков, Кайо и Жоау Батчи. И пока это приносит свои плоды. После шести туров «Краснодар» лидирует в таблице с 14 очками, минимально опережая «Зенит» и «Урал».

Однако предпосылки для доверия ограниченному числу лиц есть. Ведь забивают в «Краснодаре» преимущественно представители основы. Так, среди не преодолевших рубеж в 400 сыгранных минут футболистов отличиться удалось лишь Ильзату Ахметову, чей гол помог чёрно-зелёным добыть ничью во встрече с «Локомотивом» (хотя он мог стать победным). Помимо него забивали лишь лидеры — Сперцян отличился трижды, Кордоба — дважды, по разу — Черников, Батчи и Кайо.

У «Спартака» же разброс гораздо больше. Лучшим бомбардиром команды в РПЛ остаётся Бонгонда (379 минут) с тремя точными ударами, помимо Соболева и Промеса преследует его Хлусевич (310). Успели отличиться Мозес и Игнатов с Мединой — оба не провели на поле и 200 минут.

Оттого грядущий матч вызывает ещё больший интерес. Ведь он может ответить сразу на несколько важных вопросов: продолжит Абаскаль эксперименты со стартом или наконец сформирует костяк? Перестанет ли ставить Медину на неудобную для него позицию хавбека? Станет ли фактор сыгранности одним из решающих? Ведь в этом плане москвичи должны солидно уступать краснодарцам с учётом того, как нечасто они выступают в одном сочетании. И если коллектив Ивича возьмёт верх, то испанцу обязательно припомнят его постоянные рокировки.

При этом повод для ротации есть и сейчас. В матче с «Динамо» в центре обороны очень уверенно дебютировал Бабич, способный либо вытеснить из состава Джикию, либо составить с ним пару. Но в этом случае одному из левоногих защитников придётся переместиться ближе к правому краю, а это для них непривычно. В опорной зоне очень неплохо выглядел Руслан Литвинов, потерявший доверие наставника после поражения от «Урала», где он исполнял роль центрбека. На левом фланге атаки буквально разрывал Зиньковский, записавший на свой счёт гол и передачу.

Таким образом, в преддверии этого противостояния Абаскалю вновь придётся делать нелёгкий выбор и оставлять в запасе либо более звёздных футболистов, либо здорово проявивших себя в Кубке. И пока идеальным не кажется ни один из вариантов. В любом случае о правильности принятого решения можно будет судить лишь по итоговому результату. И если тот будет неутешительным, кресло под испанцем может закачаться ещё сильнее.