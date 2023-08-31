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Тихонов: Абаскаль будет ломать голову над составом на игру с «Краснодаром»

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Восьмикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль столкнётся с трудностями при выборе основного состава на матч с «Краснодаром».

«Интересно посмотреть на состав «Спартака» в матче с «Краснодаром». У меня есть вопросы к составу команды в последних матчах. Думаю, что Абаскаль будет ломать голову, так как часть игроков хорошо себя проявили с «Динамо», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По его мнению, «Спартак» вышел на матч Кубка России с «Динамо» (4:1) с хорошим настроением.

«Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче седьмого тура РПЛ 2 сентября. Красно-белые с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице. «Краснодар» (14) лидирует в чемпионате.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкиперы московского «Спартака» находятся не в лучшей физической форме.
 

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