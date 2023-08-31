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Кафанов — о невызове вратарей «Спартака»: провели мало отрезков игрового времени

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что голкиперы московского «Спартака» находятся не в лучшей физической форме.

«Непонятно, кто на сегодняшний день здесь первый. Я, во всяком случае, не понял», — цитирует Кафанова ТАСС.

По его мнению, Александр Салихов очень хорошо отыграл последнюю встречу.

«Но он сыграл всего один матч. Максименко почему-то заменили, не понял почему. Илья провёл два матча, но этого тоже мало, чтобы говорить о сборной. Тут должен быть какой-то большой отрезок», — добавил Кафанов.

Российский футбольный союз (РФС) 30 августа опубликовал список из 49 футболистов. Из вратарей приглашение в сборную получили Матвей Сафонов, Станислав Агкацев из «Краснодара», голкипер «Локомотива» Илья Лантратов, Владислав Тороп из ЦСКА и вратарь «Урала» Илья Помазун.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. 

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре.

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