Кафанов — о невызове вратарей «Спартака»: провели мало отрезков игрового времени
«Непонятно, кто на сегодняшний день здесь первый. Я, во всяком случае, не понял», — цитирует Кафанова ТАСС.
По его мнению, Александр Салихов очень хорошо отыграл последнюю встречу.
«Но он сыграл всего один матч. Максименко почему-то заменили, не понял почему. Илья провёл два матча, но этого тоже мало, чтобы говорить о сборной. Тут должен быть какой-то большой отрезок», — добавил Кафанов.
Российский футбольный союз (РФС) 30 августа опубликовал список из 49 футболистов. Из вратарей приглашение в сборную получили Матвей Сафонов, Станислав Агкацев из «Краснодара», голкипер «Локомотива» Илья Лантратов, Владислав Тороп из ЦСКА и вратарь «Урала» Илья Помазун.
Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.
Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре.