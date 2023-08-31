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Чернов — о ротации в «Спартаке»: это головная боль Абаскаля

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Защитник «Спартака» Никита Чернов дал понять, что нормально относится к применению ротации Гильермо Абаскалем в московской команде.

«Мы все играем и доказываем. Тут уже у тренера головная боль. А после этого матча, думаю, у него появилось много новых мыслей. Вообще не знаю, кого он поставит на следующую игру, — цитирует Чернова «Евро-футбол».

Абаскаль в сезоне-2023/24 использовал в играх практически всех футболистов главной команды. Не попадали в заявки на матчи лишь нападающий Шамар Николсон, защитник Павел Маслов. А также травмированный игрок обороны Томаш Тавареш и несколько молодых футболистов.

«Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче седьмого тура РПЛ 2 сентября. Красно-белые с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице. «Краснодар» (14) лидирует в чемпионате.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкиперы московского «Спартака» находятся не в лучшей физической форме.

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