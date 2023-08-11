Обескураживающая концовка: «Спартак» пропустил на 90-й и 94-й минутах и проиграл «Уралу» в 4-м туре РПЛ

«Урал» победил «Спартак» в стартовом матче четвёртого тура чемпионата России по футболу и возглавил турнирную таблицу. Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 3:2, а все голы гости пропустили в компенсированное время. Тео Бонгонда и Александр Соболев по ходу второго тайма ответили на шикарный удар Даниэля Мишкича перед перерывом и вывели красно-белых вперёд. Однако незадолго до финального свистка подопечные Гильермо Абаскаля пропустили дважды. Андрей Егорычев на 90-й минуте воспользовался провалом в опорной зоне, а Эрик Бикфалви на 94-й наказал Руслана Литвинова и Илью Свинова за несогласованность.

Ротация Абаскаля

В 2023 году матчи «Урала» и «Спартака» многим могли уже приесться. Помимо встречи во втором круге РПЛ, пути команд пересекались в 1/4 финала Кубка России. Красно-белые считались фаворитами, но в итоге не одержали ни одной победы. Первые две игры завершились вничью, а в третьей подопечные Гильермо Абаскаля и вовсе уступили, позволив екатеринбуржцам добраться до полуфинала турнира. Поэтому было крайне опрометчиво отдавать им предпочтение в преддверии очередного противостояния, хотя они и подходили к нему в качестве лидера чемпионата.

Интриги добавляло ещё несколько факторов. Одним из них стало отсутствие в воротах основного голкипера Александра Максименко. Как сказал «Матч ТВ» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, футболист недавно оправился от инфекции, в связи с чем испанский специалист не рискнул с ходу ставить его в старт. В итоге пост №1 занял Илья Свинов, трое суток назад пропустивший четыре мяча от «Пари НН» в Кубке. Не было в заявке и продолжающего набирать форму Шамара Николсона, чей возможный отъезд из столицы по-прежнему активно обсуждается в СМИ.

В целом кадровые перестановки в сравнении со встречей с нижегородцами были колоссальными. Состав изменился на 80%. Помимо Свинова, второй раз подряд в основу попал лишь Хесус Медина, наряду с Квинси Промесом, Тео Бонгонда и Александром Соболевым вошедший в атакующий квартет. Пару в центре обороны сформировали Георгий Джикия и Руслан Литвинов, а слева появился экс-защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук, дебютировавший в старте. Забегая вперёд, новичок выглядел более чем уверенно. И хотя впереди не сильно помогал партнёрам, сзади ошибался редко.

«Урал» же не мог рассчитывать сразу на четверых важных исполнителей, среди которых — Рай Влут и Ибраима Сиссе. При этом также испытывающий проблемы со здоровьем Эрик Бикфалви всё же попал в заявку. Однако его выход на поле «Екатеринбург Арены» оставался под большим вопросом.

Стартовый спурт «Урала»

«Спартак» уже успел восхитить многих в начале сезона, впервые в своей истории одержав пять побед подряд. Но ведь и для «Урала» данный отрезок сложился крайне удачно. В трёх турах подопечные Виктора Гончаренко набрали семь очков, чего ранее им не удавалось в РПЛ, и уже на первых минутах могли сделать заявку на продление успешной серии. Литвинов рукой заблокировал дальний удар оппонента, дав Кириллу Левникову повод указать на точку. Просмотр видеоповтора подтвердил решение арбитра, но открыть счёт не позволил Свинов. Молодой вратарь переиграл Даниэля Мишкича и выудил мяч из нижнего правого угла.

Но на этом штурм ворот «Спартака» не закончился. До 20-й минуты «Урал» ещё дважды побеспокоил Свинова, но если стрелявший издали Александр Юшин был далёк от успеха, то прорвавшийся к створу Алексей Каштанов чуть было не вывел хозяев вперёд. Форвард открылся прямо между Джикией и Литвиновым и опасно пробил, а после ещё чуть было сам не преуспел на добивании. Помешал Зобнин, вовремя подстраховавший и растерявшихся защитников, и уже отыгранного голкипера.

И хотя к середине тайма красно-белые понемногу наладили комбинационную игру, провалы в обороне продолжали возникать с завидной регулярностью. И причина тому во многом была в суператакующей схеме москвичей, при владении мячом трансформировавшейся из 4—3—3 в 4—2—4. При обороне же на одну линию с Зобниным опускался Медина, но это абсолютно не работало. Парагваец даже не пытался отыгрывать в защите, из-за чего екатеринбуржцы раз за разом оказывались в большинстве при переходе на чужую половину поля.

При этом нельзя сказать, что обилие созидателей помогало «Спартаку» эффективно действовать впереди. По сути, в первые полчаса проходили лишь верховые забросы с правого фланга на Соболева, доминировавшего на втором этаже. Но если в начале тайма удар у него не получился, то в середине он чуть было не застал врасплох Илью Помазуна.

Ближе к концу 45-минутки прессинг «Урала» заметно спал, вследствие чего «Спартак» стал всё чаще заходить на чужую половину. Но прорваться в штрафную не удавалось, что провоцировало гостей бить издали. Поочерёдно прицел проверили Медина и Промес. Но если парагваец был весьма неточен, то нидерландец чуть было не попал под перекладину.

Однако концовка всё же осталась за «Уралом», который воспользовался несогласованностью в действиях обороны «Спартака». Всё началось с того, что Литвинов проиграл силовую борьбу Каштанову и позволил тому не только обработать пас в штрафной, но и сделать скидку на партнёра. Но если обводящий удар Юшина заблокировали, то поддержавшего атаку вторым темпом Мишкича никто не сдержал. Потерявший позицию Кристофер Мартинс отчаянно пытался помешать хорвату, но тот хладнокровно пробил в угол.

Феноменальное возвращение красно-белых

Для «Спартака» первый тайм получился откровенно провальным. И дело не только в пропущенном мяче в компенсированное время, но и в разнице по числу опасных эпизодов. «Урал» был гораздо острее впереди и нанёс в два раза больше ударов (11:5), что не могло устраивать Абаскаля. И хотя испанец обошёлся без перестановок, после перерыва на поле появился немного другой коллектив. Сократилось число ошибок, чуть активнее помогать Соболеву стали Промес и Бонгонда. И довольно быстро это дало свои плоды. Именно приход конголезца в штрафную спутал карты защитникам хозяев, по традиции сосредоточивших основное внимание на россиянине. Александр увёл за собой оппонента и тем самым позволил Тео беспрепятственно пробить головой с линии вратарской. Шансов выручить у Помазуна не было.

Развить успех «Спартаку» долгое время не удавалось. Не помог осуществить это и сменивший Медину Михаил Игнатов, задачей которого было наладить связь между средней и атакующей линиями. Солировать продолжали Промес, Бонгонда и Соболев, но конкретики не хватало. Чего не скажешь об «Урале», который ловил каждую возможность для удара. Одним из главных адресатов для партнёров стал появившийся со скамейки Гильерме Шеттине. Сначала он чуть было не воспользовался ошибкой Мартинса, но попал прямо в Свинова, а затем упустил 100%-ный момент. Бразилец бил наверняка после прострела с фланга, но угодил в штангу.

В это время состав красно-белых уже солидно обновился. Помимо Игнатова, на поле вышел Наиль Умяров, который должен был укрепить опорную зону, а дуэт на правом фланге сформировали Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский. И именно двое последних чуть было не организовали результативную атаку на свои ворота. В нападении же они были не очень продуктивны, явно не оправдывая надежды Абаскаля.

В этой ситуации роль спасителя пришлось брать на себя проверенным бойцам. И одним из них оказался Соболев. Если в эпизоде с первым голом именно он продвинул атаку на правый фланг, то в этот раз сделал всё сам. Откликнувшись на пас в 25 м от ворот, он прорвался к центру и нанёс удар с линии штрафной. Тот получился не самым сильным и точным, но на пути мяча оказалась нога Итало. Мяч изменил направление и прошёл рядом с дезориентированным Помазуном.

Фиаско в концовке

Чтобы одержать шестую победу подряд и остаться на первом месте в РПЛ, москвичам было необходимо продержаться всего девять минут, не считая компенсированного времени. Однако концовка получилась по-настоящему обескураживающей для красно-белых и наглядно продемонстрировала наличие у них колоссальных проблем сразу в нескольких аспектах. С разницей в четыре минуты они пропустили дважды и потерпели первое поражение в сезоне.

Первый гол пришёл со стандарта, напомнив тем самым противостояние с «Пари НН». Правда, на этот раз не с углового или с пенальти, а со штрафного. Хотя его назначение и вызывало определённые вопросы, несогласованность футболистов при его розыгрыше это не оправдывает. Москвичи вновь забыли про зону перед штрафной и дали оставшемуся в полном одиночестве Андрею Егорычеву сыграть на добивании и расстрелять Свинова. Как и в случае с первым взятием ворот, отчаянную попытку помешать ему предпринял Мартинс, но не успел. Да и не факт, что этого было бы достаточно. Секундой ранее Кристофер рукой остановил мяч после удара Ильи Ишкова.

Второй же стал следствием вопиющей несогласованности в действиях Литвинова и Свинова. Скидка Шеттине в штрафную не предвещала беды: Руслан поставил корпус вышедшему со скамейки Бикфалви и ждал, пока вратарь разрядит ситуацию. Но тот откровенно зазевался и лишь смотрел, как румын творит очередное чудо. Форвард невероятным образом сумел добраться до мяча и перекинуть его через нерасторопного голкипера.

«Урал» продлил беспроигрышную серию в противостоянии со «Спартаком» до четырёх встреч, набрал десять очков в четырёх турах чемпионата России и сенсационно вырвался на первую строчку в таблице. Правда, уже завтра сместить его могут «Краснодар» и «Крылья Советов». Первых ждёт испытание «Оренбургом», вторых — «Локомотивом».