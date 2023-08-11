«Спартак» пропустил семь голов в двух последних матчах
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:3.
Красно-белые за последние два матча пропустили семь мячей. В матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России столичная команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород», забив нижегородцам пять мячей и пропустив четыре.
«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.
Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что команде необходимо усилить позицию центрального защитника.