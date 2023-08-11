Узнать больше

«Спартак» пропустил семь голов в двух последних матчах

Короткая ссылка
Екатеринбургский «Урал» победил московский «Спартак» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:3. 

Красно-белые за последние два матча пропустили семь мячей. В матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России столичная команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород», забив нижегородцам пять мячей и пропустив четыре.

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что команде необходимо усилить позицию центрального защитника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить