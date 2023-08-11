«Спартак» пропустил семь голов в двух последних матчах

Екатеринбургский «Урал» победил московский «Спартак» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:3.

Красно-белые за последние два матча пропустили семь мячей. В матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России столичная команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород», забив нижегородцам пять мячей и пропустив четыре.

«Урал» набрал десять очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» девять очков и третья позиция.

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что команде необходимо усилить позицию центрального защитника.