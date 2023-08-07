Федун заявил, что «Спартаку» нужно купить центрального защитника

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что команде необходимо усилить позицию центрального защитника.

«Если ещё купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

26-летний Хесус Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере латиноамериканца. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.

Тео Бонгонда в четырёх дебютных матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим футболистом «Спартака» в июле. В летнее трансферное окно футболист подписал контракт с красно-белыми до 2027 года.

Ранее «Спартак» сообщил о подписании левого крайнего защитника сборной Молдавии Олега Рябчука.