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Федун заявил, что «Спартаку» нужно купить центрального защитника

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что команде необходимо усилить позицию центрального защитника.
Федун заявил, что «Спартаку» нужно купить центрального защитника
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если ещё купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс»

26-летний Хесус Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере латиноамериканца. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.

Тео Бонгонда в четырёх дебютных матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим футболистом «Спартака» в июле. В летнее трансферное окно футболист подписал контракт с красно-белыми до 2027 года.

Ранее «Спартак» сообщил о подписании левого крайнего защитника сборной Молдавии Олега Рябчука.

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