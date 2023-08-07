Федун заявил, что «Спартаку» нужно купить центрального защитника
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«Если ещё купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
26-летний Хесус Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. 10 июля «Спартак» объявил о трансфере латиноамериканца. Контракт подписан до 30 июня 2026 года.
Тео Бонгонда в четырёх дебютных матчах забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим футболистом «Спартака» в июле. В летнее трансферное окно футболист подписал контракт с красно-белыми до 2027 года.
Ранее «Спартак» сообщил о подписании левого крайнего защитника сборной Молдавии Олега Рябчука.