Ледяхов уверен, что Промес забьёт более 20 голов в РПЛ

Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов уверен, что нападающий «Спартака» Квинси Промес забьёт более 20 голов в РПЛ.

«Увы, РПЛ действительно стала слабее. Но и Квинси смотрится великолепно. И тут тоже нельзя не отметить работу тренерского штаба, выбравшего легионеру идеальную позицию справа в атаке. В итоге он раскрепостился и стал забивать даже чаще, чем раньше, превратился в более эффективного и конкретного мастера, который почти в каждой встрече либо отличается сам, либо помогает это сделать партнёру.

И у меня нет сомнений, что он, как и в прошлом сезоне национального первенства, преодолеет планку в 20 голов», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.