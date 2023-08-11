Ледяхов: меня впечатляет, какая трансформация произошла с Соболевым при Абаскале

Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Не тревожит ли тот факт, что Соболев на старте сезона не забил ни разу? Представьте, что было бы, если бы регулярно отличался ещё и Саша. Сколько бы они тогда мячей записали себе в актив. У «Спартака» и так нет проблем с результативностью.

Меня больше впечатляет, какая трансформация произошла с Соболевым при новом наставнике. Из форварда таранного типа мы получили тонкого исполнителя, способного отдать последний пас. Посмотрите, какую передачу он выполнил на Бонгонда в Казани. Здесь необходимо поаплодировать испанцу, который умеет раскрывать подопечных с новых сторон. А что касается голов Александра, не переживайте. Дайте ему немного времени, и они придут», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов заявил, что «Спартак» укомплектован лучше всех в РПЛ.