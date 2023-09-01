Чернов: в «Спартаке» всегда ведём серьёзные разговоры

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что внутри команды всегда ведутся серьёзные разговоры.

«Соболев говорил, что состоится серьёзный разговор в раздевалке? «Спартак» — такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры. Где-то что-то подкорректировать в обороне, в атаке. Диалог ведётся. В матче с «Динамо» вы могли видеть итог того, о чём мы говорили», — цитирует Чернова «Чемпионат».

«Спартак» нанёс разгромное поражение в московском дерби в рамках матча группового этапа Кубка России с «Динамо». Счёт в игре третьего тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» — 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» с девятью очками лидирует в группе. «Динамо» (четыре) занимает второе место.

Ранее Срджан Бабич выразил удивление хорошим уровнем футбола в РПЛ.