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«Клермон» арендовал у «Спартака» форварда Николсона

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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон продолжит карьеру в клубе элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу «Клермон».
«Клермон» арендовал у «Спартака» форварда Николсона
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Красно-белые и французский клуб договорились об аренде ямайского футболиста, сообщает пресс-служба столичной команды.

Уточняется, что 26-летний форвард сборной Ямайки арендован до конца сезона-2023/24. При этом соглашением предусмотрено право выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Николсон не сыграл ни одного матча за «Спартак». Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о переходе Николсона.

 

 

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