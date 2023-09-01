«Клермон» арендовал у «Спартака» форварда Николсона
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Красно-белые и французский клуб договорились об аренде ямайского футболиста, сообщает пресс-служба столичной команды.
Уточняется, что 26-летний форвард сборной Ямайки арендован до конца сезона-2023/24. При этом соглашением предусмотрено право выкупа игрока.
В нынешнем сезоне Николсон не сыграл ни одного матча за «Спартак». Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о переходе Николсона.