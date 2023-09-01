«Клермон» арендовал у «Спартака» форварда Николсона

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон продолжит карьеру в клубе элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу «Клермон».

Красно-белые и французский клуб договорились об аренде ямайского футболиста, сообщает пресс-служба столичной команды.

Уточняется, что 26-летний форвард сборной Ямайки арендован до конца сезона-2023/24. При этом соглашением предусмотрено право выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Николсон не сыграл ни одного матча за «Спартак». Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о переходе Николсона.