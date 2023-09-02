Агент: переход в «Эспаньол» — это исключительно желание Бальде
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«Кейта всё сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого», — цитирует Пасторелло Sport24.
Клуб из Барселоны арендовал 28-летнего сенегальского форварда до конца сезона-2023/24 с правом последующего выкупа.
Сенегалец в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями.
Ранее Ненад Протега, агент нападающего Шамара Николсона, допустил, что однажды футболист вновь сыграет за «Спартак».