Агент: переход в «Эспаньол» — это исключительно желание Бальде

Федерико Пасторелло, агент нападающего Кейта Бальде, прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Эспаньол» на правах аренды.

«Кейта всё сделал сам. Переход в «Эспаньол» был его желанием и исключительно его решением. Я был абсолютно против этого», — цитирует Пасторелло Sport24.

Клуб из Барселоны арендовал 28-летнего сенегальского форварда до конца сезона-2023/24 с правом последующего выкупа.

Сенегалец в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах за красно-белых и не отметился результативными действиями.

Ранее Ненад Протега, агент нападающего Шамара Николсона, допустил, что однажды футболист вновь сыграет за «Спартак».