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Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило страсти в матче с «Ахматом»

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о поражении своей команды от «Ахмата» в матче седьмого тура РПЛ.
Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило страсти в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости

«У нас должно было быть больше страсти в атаке. Вроде мы много подходили к воротам соперника, особенно во втором тайме, но сделать со страстью какую‑то передачу или удар не хватило. У нас будет контрольный матч с «Крыльями Советов» в Екатеринбурге, а дальше уже будем ждать «Факел», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0.

В составе грозненской команды пенальти реализовал Мохамед Конате на 43-й минуте. 

«Ахмат» с десятью очками расположился на восьмой строчке таблицы чемпионата России, «Урал» занимает третье место (13).

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Урала» от «Ахмата» в матче седьмого тура РПЛ.

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