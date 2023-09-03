Хохлов — о поражении от «Оренбурга»: футболисты «Сочи» впали в аморфное состояние
- РИА Новости
«Второй тайм — пенальти и стандарт убили команду, не нашлось, что противопоставить, впали в аморфное состояние. Не буду давать оценку эмоциональному состоянию», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».
Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Оренбург» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Сочи» — на 12-й позиции (шесть очков).
Ранее в «Сочи» заявили, что договорились со «Спартаком» о переносе матча в Москву.